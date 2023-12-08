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Политика ,  
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CNN узнал о новом уголовном деле против сына Джо Байдена

CNN: сыну Джо Байдена Хантеру предъявили новые обвинения

Федеральная прокуратура США возбудила новое уголовное дело против Хантера Байдена, предпринимателя и сына президента Джо Байдена, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Точный характер обвинений пока выяснить не удалось, поскольку судебные документы не были обнародованы, уточнил CNN.

Телеканал напомнил, что спецпрокурор Дэвид Вайс в последние недели собирал показания и доказательства, связанные с уголовными обвинениями в адрес Хантера Байдена. В августе он заявил, что бизнесмен может предстать перед судом.

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В сентябре сыну американского президента предъявили обвинения из-за нарушений при покупке оружия. Тогда он, заполняя бланк при покупке револьвера Colt Cobra 38 special в 2018 году, солгал, что не употребляет наркотики. В то время он боролся с зависимостью от крэка-кокаина.

О том, что Хантер Байден употребляет наркотики, газета The Wall Street Journal написала в 2014 году. Сына президента уволили из резерва Военно-морских сил после положительного теста на кокаин. Он числился в резерве ВМС с мая 2013 года.

Кроме того, Байдену вменяют неуплату налогов в размере более $100 тыс. с дохода более $1,5 млн за 2017 и 2018 годы. В 2017 году Хантер Байден заработал более $2,3 млн, из них $1,6 млн — из китайских источников, $500 тыс. — от украинской энергетической компании, $70 тыс. — от румынского бизнеса и др. В 2018 году сын Байдена заработал более $2,1 млн — по мере того, как его наркозависимость прогрессировала.

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В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Джо Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Его оппоненты заявили, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.

Сам Джо Байден обвинения в помощи сыну отрицает.

Хантер Байден выразил готовность признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости, но судья отказалась одобрить сделку со следствием.

Теги
Персоны
Хантер Байден уголовное дело Джо Байден
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

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