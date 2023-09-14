Сыну Байдена предъявили обвинения из-за нарушений при покупке оружия

Сыну президента США повторно предъявлены обвинения по делу о незаконном владении оружием. В июне его защите удалось заключить сделку со следствием, но через месяц она развалилась

Хантер Байден (Фото: Saquan Stimpson / CNP / Global Look Press)

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили обвинение в связи с незаконным владением оружием в период, когда он употреблял наркотики, следует из обвинительного заключения, поданного в федеральный суд штата Делавэр, передает Time.

Байдена-младшего обвиняют в том, что он, заполняя бланк при покупке револьвера Colt Cobra 38 special в 2018 году, солгал об употреблении наркотиков. В то время он боролся с зависимостью от крэка-кокаина, говорится в заключении. Максимальное наказание за такие действия предусматривает тюремное заключение сроком до 10 лет.

Кроме того, Хантеру Байдену вменяют неуплату налогов в размере более $100 тыс. с дохода более $1,5 млн за 2017 и 2018 год. Как пишет Time, специальный адвокат, курирующий это дело, отметил, что обвинения в несвоевременной уплате налогов могут быть предъявлены в Вашингтоне или Калифорнии, где проживает Байден-младший.

Издание подчеркивает, что обвинения ему предъявили на фоне расследования республиканцев по делу о возможном импичменте президенту Джо Байден, в том числе в связи с деловыми отношениями его сына (дело компании Burisma).

В июне Хантер Байден заключил сделку со следствием и признал себя виновным в двух эпизодах налоговых нарушений, соглашение предполагало назначение испытательного срока по обвинениям в незаконном владении оружием: двухлетний отказ от наркотиков, пожизненный отказ от владения оружием и др.

Сделку должны были утвердить в федеральном суде.

Однако, как пишет Time, судья Мариеллен Норейка в ходе слушаний в июде выявила недопонимание между обвинением и защитой по вопросу того, означает ли соглашение, что против Байдена-младшего не будут в будущем заведены дела в связи с огнестрельным оружием и его деловыми операциями. Адвокаты подсудимого считали, что да, но прокуратура не согласилась на такие условия. В итоге сделка развалилась.