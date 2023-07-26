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Суд отказал сыну Байдена в сделке со следствием

Сделка Хантера Байдена со следствием сорвалась из-за его отказа признать вину

Сделка со следствием, согласно которой сын президента США Хантер Байден должен был признать свою вину по уголовным делам, сорвалась, сообщает Reuters по итогам судебного слушания, прошедшего в среду, 26 июля.

Хантеру Байдену предъявляют обвинения в неуплате налогов в размере более $100 тыс. с дохода более $1,5 млн за 2017 и 2018 год, незаконном владении огнестрельным оружием и употреблении наркотиков.

Планировалось, что Байден-младший признает себя виновным только в неуплате налогов, за что получит наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Часть обвинений, касающаяся хранения оружия должна была быть убрана из его дела. В противном случае сын президента может быть осужден на десять лет тюремного заключения.

Однако на судебном слушании 26 июля назначенная во время президентства Дональда Трампа судья Мэриеллен Норейка  выразила обеспокоенность по поводу условий сделки. «Сегодня я не могу принять сделку о признании вины», — сказала она, попросив прокуроров и адвокатов объяснить ей, почему она должна принять соглашение.

В итоге Хантер Байден не стал признавать себя виновным в неуплате налогов, чтобы избежать разбирательства по делу о хранении оружия. Стороны согласились, что эта сделка не защищает его от возможных обвинений в будущем.

Расследование в отношении сына президента длится с 2018 года. Хантера Байдена обвиняют в незаконной покупке револьвера Colt Cobra 38 special. Он употреблял наркотики в октябре 2018 года и не мог законно приобрести оружие. Следствие считает, что он солгал об этом факте, заполняя анкету при покупке револьвера, пишет The New York Times.

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Что касается налогов, обвинения были связаны с несоблюдением Байденом-младшим сроков подачи налоговых деклараций за 2017 и 2018 годы, а также с неправомерным заявлением о вычетах в размере $30 тыс. на деловые расходы.

Теги
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Хантер Байден уход от налогов незаконное хранение оружия наркотики США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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