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Политика ,  
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Пресс-секретарь Белого дома завершила брифинг после вопроса о Байдене

DC: пресс-секретарь Белого дома завершила брифинг после вопроса о Байдене
Карин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг после того, как ей задали вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера, сообщило издание The Daily Caller (DC), опубликовавшее фрагмент брифинга.

Ранее надзорный комитет палаты представителей конгресса США опубликовал банковские отчеты, из которых следует, что Байден ежемесячно получал денежные выплаты от компании своего сына Owasco PC. Организация, по словам члена палаты представителей Джеймса Комера, финансировалась «компаниями, связанными с Китаем, другими иностранными лицами и фирмами».

Корреспондент из пула Белого дома Фил Вегманн, работающий на портале политических новостей Real Clear Politics, спросил у Жан-Пьер, принял ли Байден деньги от Owasco.

«И почему могла быть такая договоренность, если они никогда не вели бизнес вместе?» — добавил Вегманн. В ответ на это пресс-секретарь Белого дома сказала, что не видела отчета палаты представителей, поэтому ей придется направить журналиста к коллегам по этому вопросу. После этого она закрыла папку и ушла с брифинга.

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Карин Жан-Пьер

Как сообщает CNN со ссылкой на документ, компания Хантера Байдена заплатила президенту $1380 17 сентября 2018 года. После этого выплаты осуществлялись ежемесячно, и источник телеканала, знакомый с работой комитета, уточнил, что известно еще о как минимум трех таких платежах.

Собеседник рассказал CNN, что, судя по всему, эти выплаты касались Ford Raptor — пикапа, который Джо Байден купил своему сыну, когда тот сам не мог это сделать. Комер подчеркнул, что деньги перечислялись главе государства не с личного счета Хантера Байдена, а со счета его корпорации.

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Теги
Белый дом Джо Байден Хантер Байден брифинг

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