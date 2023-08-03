Сын Байдена заработал более $2 млн в «безостановочном загуле»
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден в 2017 и 2018 годах заработал более $4 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на внесудебное соглашение.
Сын Байдена был готов признать вину в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости в обмен на свободу. Однако судья отказалась утвердить сделку.
В 2017 году Хантер Байден заработал более $2,3 млн, из них $1,6 млн из китайских источников, $500 тыс. от украинской энергетической компании, $70 тыс. от румынского бизнеса и др. Источники его доходов в соглашении не указаны, но сын американского лидера признал связи с китайской компанией CEFC China Energy, украинской Burisma и юридической фирмой Boies, Schiller & Flexner.
В 2018 году сын Байдена заработал более $2,1 млн — по мере того как его наркозависимость прогрессировала. В документах из соглашения цитируются воспоминания Хантера Байдена, в которых он описывает «весну и лето безостановочного разгула» в тот год.
О том, что Хантер Байден употребляет наркотики, стало известно еще в 2014 году. Тогда The Wall Street Journal написала, что его уволили из резерва Военно-морских сил после положительного теста на кокаин. Он числился в резерве ВМС с мая 2013 года.
С Байденом-младшим были связаны и другие подозрения, которые также касаются и его отца. Речь идет об их связи с украинской компанией Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден.
Экс-президент США Дональд Трамп еще перед выборами главы государства в 2020 году потребовал расследовать коррупционные схемы, в которых, по его словам, были замешаны оба Байдена. Он говорил, что Джо Байден, который тогда был вице-президентом, использовал свое положение для помощи бизнесу своего сына и оказывал давление на украинские власти с целью увольнения генпрокурора страны Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Байден отвергал обвинения.