Сын Байдена заработал более $2 млн в «безостановочном загуле»

В 2017 году Хантер Байден заработал более $2,3 млн, в 2018-м — еще свыше $2,1 млн, по мере того как его наркозависимость прогрессировала. Сын президента США вспоминает весну и лето 2018 года как «беспрерывный разгул»

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден в 2017 и 2018 годах заработал более $4 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на внесудебное соглашение.

Сын Байдена был готов признать вину в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости в обмен на свободу. Однако судья отказалась утвердить сделку.

В 2017 году Хантер Байден заработал более $2,3 млн, из них $1,6 млн из китайских источников, $500 тыс. от украинской энергетической компании, $70 тыс. от румынского бизнеса и др. Источники его доходов в соглашении не указаны, но сын американского лидера признал связи с китайской компанией CEFC China Energy, украинской Burisma и юридической фирмой Boies, Schiller & Flexner.

В 2018 году сын Байдена заработал более $2,1 млн — по мере того как его наркозависимость прогрессировала. В документах из соглашения цитируются воспоминания Хантера Байдена, в которых он описывает «весну и лето безостановочного разгула» в тот год.