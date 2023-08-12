Спецпрокурор не исключил, что Хантер Байден предстанет перед судом
Сын президента США Джо Байдена Хантер может предстать перед судом, не исключил спецпрокурор Дэвид Вайс, который ведет расследование в отношении последнего, сообщает Reuters.
Возможный судебный процесс может стать беспрецедентным: сыну действующего американского лидера предъявлены обвинения, в то время как его отец намерен баллотироваться на новый срок, отмечает агентство. Помимо того, республиканцы в Палате представителей пригрозили требованием импичмента в связи с утверждениями о том, что Байден извлекал выгоду из деловых связей своего сына.
Комитет по надзору палаты представителей США заявил, что в 2014 году Байден, занимавший тогда пост вице-президента, обедал в одном из ресторанов в Вашингтоне с бывшей владелицей девелопера «Интеко» и вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, зятем бывшего мэра Астаны Кенесом Ракишевым, экс-премьером Казахстана Каримом Масимовым, а также со своим сыном Хантером и его деловым партнером Девоном Арчером. С некоторыми из них, а также с советником руководства украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским президент общался и в 2015 году. Байден в ответ утверждал, что «никогда ни с кем не говорил о бизнесе».
Сын президента был готов признать вину в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости. Однако судья отказалась одобрить сделку со следствием.
«Теперь правительство считает, что дело не разрешится без суда», — сказал спецпрокурор.
Адвокат Хантера Байдена, в свою очередь, ожидает, что Вайс не поддастся политическому давлению.
Хантер Байден входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. В это время Джо Байден занимал пост вице-президента, фактически ему было поручено курировать политику в отношении Украины.
В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Его оппоненты заявили, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Об этом писала The New York Post со ссылкой на электронные письма, утекшие с ноутбука Хантера Байдена. В одном из писем Пожарский просил Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться своим влиянием для оказания помощи Burisma. Сам Джо Байден обвинения в помощи сыну отрицает.
Также республиканцы указывали, что Хантеру Байдену в Burisma платили до $50 тыс. в месяц, хотя у него не было опыта работы в нефтегазовой сфере.