Спецпрокурор не исключил, что Хантер Байден предстанет перед судом

Адвокат сына президента Джо Байдена, в свою очередь, ожидает, что спецпрокурор по делу его клиента Дэвид Вайс не поддастся политическому давлению. Хантера Байдена обвиняют в неуплате налогов и незаконном хранении оружия

Сын президента США Джо Байдена Хантер (Фото: Saquan Stimpson / CNP / Global Look Press)

Сын президента США Джо Байдена Хантер может предстать перед судом, не исключил спецпрокурор Дэвид Вайс, который ведет расследование в отношении последнего, сообщает Reuters.

Возможный судебный процесс может стать беспрецедентным: сыну действующего американского лидера предъявлены обвинения, в то время как его отец намерен баллотироваться на новый срок, отмечает агентство. Помимо того, республиканцы в Палате представителей пригрозили требованием импичмента в связи с утверждениями о том, что Байден извлекал выгоду из деловых связей своего сына.

Комитет по надзору палаты представителей США заявил, что в 2014 году Байден, занимавший тогда пост вице-президента, обедал в одном из ресторанов в Вашингтоне с бывшей владелицей девелопера «Интеко» и вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, зятем бывшего мэра Астаны Кенесом Ракишевым, экс-премьером Казахстана Каримом Масимовым, а также со своим сыном Хантером и его деловым партнером Девоном Арчером. С некоторыми из них, а также с советником руководства украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским президент общался и в 2015 году. Байден в ответ утверждал, что «никогда ни с кем не говорил о бизнесе».

Сын президента был готов признать вину в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости. Однако судья отказалась одобрить сделку со следствием.

«Теперь правительство считает, что дело не разрешится без суда», — сказал спецпрокурор.

Адвокат Хантера Байдена, в свою очередь, ожидает, что Вайс не поддастся политическому давлению.