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Общество ,  
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Спецборт доставил в Москву двух пострадавших после стрельбы в школе

МЧС: борт доставил в Москву из Брянска двух пострадавших после стрельбы в школе

Вертолет Ми-8 МЧС доставил из Брянска в Москву двух пострадавших детей после стрельбы в брянской гимназии, сообщило ведомство в телеграм-канале. В полете их сопровождали медики.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что состояние двоих из пяти пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, еще троих — как удовлетворительное. Он уточнил, что дети в тяжелом состоянии пройдут лечение в Москве в Российской детской клинической больнице. Их жизни ничего не угрожает.

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Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии в Брянске принесла на урок биологии помповое ружье, принадлежавшее ее отцу, и выстрелила в нескольких школьников. Затем она покончила с собой. В результате стрельбы пострадали пятеро подростков, двое, включая стрелявшую, погибли. Ученики гимназии рассказали РБК, что школьницу травили одноклассники, стрелять она начала по мальчикам, которые над ней подшучивали. В школе обучаются свыше 700 человек.

Спецборт доставил в Москву двух пострадавших после стрельбы в школе
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Следователи завели дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Депутат Госдумы Александр Хинштейн в качестве причины стрельбы назвал халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов доставили отца стрелявшей на допрос к следователям. С его слов, девочка на школьный буллинг не жаловалась.

Теги
МЧС Брянск Брянская область стрельба Александр Богомаз

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