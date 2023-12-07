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Общество ,  
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Силовики доставили на допрос отца девочки, открывшей стрельбу в школе

Силовики доставили на допрос отца девочки, открывшей стрельбу в школе в Брянске
Девочка открыла огонь на уроке биологии в брянской гимназии из ружья отца. Пятеро ранены, одна ученица погибла, стрелявшая совершила суицид. Отца доставили на допрос. В Думе заявили о халатном отношение к хранению оружия
Фото: Надежда Михеева / ТАСС
Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Отца девочки, открывшей стрельбу в брянской гимназии и совершившей самоубийство, доставили на допрос к следователям, сообщил РБК источник, близкий к МВД.

Ранее о задержании отца девочки писал телеграм-канал Shot. По данным канала, мужчине 53 года, его зовут Дмитрий, вчера у него был день рождения, чем «могла воспользоваться дочь».

Силовики доставили на допрос отца девочки, открывшей стрельбу в школе
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Ученица восьмого класса открыла стрельбу утром 7 декабря в брянской гимназии № 5. «Пришла в школу с помповым ружьем, зашла в класс и открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии», — рассказал РБК источник, близкий к МВД.

Два человека погибли, пятеро пострадали. Одна из погибших сама стрелявшая, она покончила с собой.

Девочка стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», принадлежащего ее отцу, девочка спрятала его в тубусе, уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе — халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Оно должно находится строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец — это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия», — написал он.

Следователи завели дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК), работы на месте происшествия продолжаются.

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В брянской гимназии № 5 обучаются более 700 человек. Учреждение находится в микрорайоне Московском, дом 56.

Материал дополняется.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Брянск стрельба стрельба в школе

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Подробнее

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Следователи завели дело после стрельбы в брянской гимназии
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