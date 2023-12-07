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Общество ,  
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Хинштейн назвал причиной стрельбы в Брянске халатное отношение к оружию

Депутат Хинштейн назвал халатное отношение к оружию причиной трагедии в Брянске
Фото: Надежда Михеева / ТАСС
Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Причиной стрельбы в брянской гимназии, которую открыла школьница, стало халатное отношение к хранению огнестрельного оружия, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе — халатное отношение к хранению огнестрельного оружия», — написал он в телеграм-канале. Депутат подчеркнул, что оно должно храниться строго в сейфе, куда должен иметь доступ только владелец. «Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью», — заключил он.

По его словам, в регион отправили экспертов лицензионно-разрешительного отдела Росгвардии, которые проверят действия охранников. «В частности, предстоит выяснить законность действий частных охранников. Школа находится под физической охраной ЧОО «Экскалибур» и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии. Она сработала в 9:15. На входе находилась женщина — частный охранник», — написал он.

Ранее Хинштейн опубликовал фото оружия, из которого открыли стрельбу, — это охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Срок разрешения на него истекал в октябре 2023 года, последняя проверка условий хранения проходила 5 января 2022 года.

«Ее буллили». Очевидцы — о стрельбе в брянской гимназии
Общество
Фото:Надежда Михеева / ТАСС

Утром 7 декабря восьмиклассница пронесла ружье в гимназию № 5 в Брянске и открыла стрельбу. В результате получили ранения пять человек, одна девушка погибла. Стрелявшая ученица покончила с собой, сообщили в главке МВД по региону.

СК завел уголовное дело об убийстве. Губернатор Александр Богомаз заявил, что родителям погибшей ученицы и раненых школьников окажут помощь. Ученики гимназии рассказали РБК, что восьмиклассница была жертвой буллинга.

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Теги
стрельба Брянск Александр Хинштейн

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