Устроившая стрельбу в Брянске школьница покончила с собой

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Пришедшая в брянскую гимназию № 5 школьница ранила троих человек и покончила с собой, сообщило главное управление МВД по региону.

«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой», — говорится в публикации. Там уточнили, что стрельба произошла в гимназии № 5, мотивы и обстоятельства выясняются.

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Администрация региона сообщила, что в результате инцидента погибли два человека, четверо пострадали.

Телеграм-канал «112» сообщил о четырех пострадавших. Телеграм-канал Baza пишет, что в результате происшествия погибли два человека, в том числе устроившая стрельбу девочка. По информации телеграм-канала Mash, два человека погибли и еще четыре пострадали, из них один находится в реанимации. Ученица сделал пять выстрелов из дробовика — она опоздала на урок и, войдя в класс, открыла огонь, уточнили источники.