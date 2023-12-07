Кремль рассказал, что нужно определить после стрельбы в брянской школе

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Прежде чем принимать новые меры безопасности после стрельбы в брянской гимназии, нужно понять причину произошедшего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такое мнение он выразил на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Там, конечно, должны правоохранительные органы разбираться, что они уже делают. Сначала нужно определить, почему не сработали меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, сначала профильные ведомства должны оценить причину произошедшего, и только после этого можно будет делать «какие-то заключения».

Утром 7 декабря ученица 8 класса гимназии в Брянске принесла на урок биологии помповое ружье и выстрелила в нескольких школьников. Затем она покончила с собой. В результате стрельбы пострадали 5 подростков, двое, включая стрелявшую, — погибли. Впоследствии сообщалось о том, что рамка металлоискателя на входе в школу не работала или вовсе отсутствовала.