Кадыров сообщил о взрыве «Ахматом» вышки связи в Белгородской области

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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России поразили вышку ретранслятора в Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Враг лишился связи и возможности вызвать подкрепление. Это позволило нашим бойцам быстро перехватить инициативу и быстро уничтожить противника», — написал Кадыров в посте от 5 декабря.

Летом глава Чечни объявил о формировании четырех военных батальонов, в которых будут состоять исключительно чеченцы. Они пополнили состав войск Минобороны и получили названия «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». В июне бойцов батальона «Запад-Ахмат» решили отправить в Белгородскую область для предотвращения участившихся в тот период вылазок украинских диверсантов.

В середине июня Кадыров рассказывал, что военнослужащих этого формирования разместили на дежурство в районе пограничных пунктов пропуска «Нехотеевка» (Белгородский район) и у села Козинка (под городом Грайворон, которое подвергалось атакам диверсантов).