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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров сообщил о взрыве «Ахматом» вышки связи в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: RKadyrov_95 / Telegram
Фото: RKadyrov_95 / Telegram

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России поразили вышку ретранслятора в Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Враг лишился связи и возможности вызвать подкрепление. Это позволило нашим бойцам быстро перехватить инициативу и быстро уничтожить противника», — написал Кадыров в посте от 5 декабря.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Летом глава Чечни объявил о формировании четырех военных батальонов, в которых будут состоять исключительно чеченцы. Они пополнили состав войск Минобороны и получили названия «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». В июне бойцов батальона «Запад-Ахмат» решили отправить в Белгородскую область для предотвращения участившихся в тот период вылазок украинских диверсантов.

В середине июня Кадыров рассказывал, что военнослужащих этого формирования разместили на дежурство в районе пограничных пунктов пропуска «Нехотеевка» (Белгородский район) и у села Козинка (под городом Грайворон, которое подвергалось атакам диверсантов).

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Рамзан Кадыров "Ахмат" Белгородская область
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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