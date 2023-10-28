Алаудинов сообщил о перешедших в «Ахмат» экс-бойцах ЧВК «Вагнер»

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Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в подразделения «Ахмата» и отправляются на Украину для участия в военной операции. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Сейчас они (бойцы ЧВК «Вагнер». — РБК) пошли ко мне в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы», — сказал Алаудинов.

Во время попытки мятежа в июне 2023 года бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и заняли штаб Южного военного округа. Тогда же в город направили подразделения «Ахмата». Алаудинов тогда сообщил, что Минобороны попросило «Ахмат» не вступать в бой с ЧВК «Вагнер». Спецназовцы находились в 500–700 м от бойцов ЧВК «Вагнер», но без приказа не начинали активных действий, рассказал он.

Колонна ЧВК «Вагнер», направлявшаяся в Москву, остановила движение после переговоров основателя ЧВК Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле заявили, что Пригожину и бойцам ЧВК разрешили уехать в Белоруссию.

23 августа бизнес-джет, на борту которого был Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, все десять человек на борту погибли, включая командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина (позывной Вагнер). Президент Владимир Путин, комментируя смерть Пригожина, назвал его талантливым предпринимателем и человеком «сложной судьбы».