Попова заявила об одновременном росте заболеваемости гриппом и COVID

Попова: впервые за три года рост гриппа и ковида объединился

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России впервые за последние три года одновременно растет заболеваемость гриппом и COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема COVID. Это несет дополнительные риски», — цитирует ее «РИА Новости». Попова также отметила, что увеличиваются число госпитализированных, а также тяжесть заболеваний.

Заболеваемость коронавирусом и другими сезонными ОРВИ начала расти в России в начале сентября. Роспотребнадзор не нашел причин вводить тотальный масочный режим по всей стране. Ведомство также не стало настаивать на обязательной вакцинации в этом сезоне.

В начале ноября Попова заявила об ухудшении эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в России и двукратном росте заболеваемости ей за месяц. В интервью телеканалу РБК она связала это с сезонностью.

В конце ноября оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю почти на 33%, его зафиксировали в 79 субъектах России. Число госпитализированных выросло на 25% по сравнению с предыдущей неделей.