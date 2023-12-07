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Пандемия коронавируса ,  
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Попова заявила об одновременном росте заболеваемости гриппом и COVID

Попова: впервые за три года рост гриппа и ковида объединился
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России впервые за последние три года одновременно растет заболеваемость гриппом и COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема COVID. Это несет дополнительные риски», — цитирует ее «РИА Новости». Попова также отметила, что увеличиваются число госпитализированных, а также тяжесть заболеваний.

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Фото:Lam Yik Fei / Getty Images

Заболеваемость коронавирусом и другими сезонными ОРВИ начала расти в России в начале сентября. Роспотребнадзор не нашел причин вводить тотальный масочный режим по всей стране. Ведомство также не стало настаивать на обязательной вакцинации в этом сезоне.

В начале ноября Попова заявила об ухудшении эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в России и двукратном росте заболеваемости ей за месяц. В интервью телеканалу РБК она связала это с сезонностью.

В конце ноября оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю почти на 33%, его зафиксировали в 79 субъектах России. Число госпитализированных выросло на 25% по сравнению с предыдущей неделей.

Теги
грипп ОРВИ Анна Попова Роспотребнадзор

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