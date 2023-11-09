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Пандемия коронавируса ,  
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Попова заявила о двукратном росте заболеваемости коронавирусом за месяц

Попова: зафиксирован двукратный рост заболеваемости коронавирусом за месяц
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За последние четыре недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выросла в два раза, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что в ведомстве готовятся к пику заболеваемости, который, по словам Поповой, зависит «от очень многих факторов». «От праздников, от каникул, от большого количества миграционных активностей. Сейчас идет по нарастающей», — заключила она.

Накануне Попова также рассказала, что эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией в России ухудшается. «Хочу отметить, что преимущественно заболевание распространяется в Москве, области и Санкт-Петербурге — это 31% всех заболевших, зарегистрированных здесь», — отмечала она.

В России также зарегистрировано десять случаев заболевания новым подвариантом коронавируса «Пирола», сообщила Попова. По словам главы Роспотребнадзора, семь случаев зафиксировали в Петербурге, еще три — в Москве.

Несмотря на это, Роспотребнадзор не требует и не предлагает обязательно делать прививку от коронавируса в этом сезоне, отметила Попова. «От сегодняшнего коронавируса риски значимых осложнений, госпитализаций и смерти таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — заявила она.

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Теги
коронавирус Роспотребнадзор заболеваемость Анна Попова
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