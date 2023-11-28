Оперштаб: заболеваемость COVID-19 выросла за неделю почти на 33%

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю почти на 33%

Фото: Юрий Кочетков / ЕРА / ТАСС

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю (с 20 по 26 ноября) почти на 33%, сообщает оперштаб.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 54,47 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 32,8%», — говорится в сообщении. Увеличение заболеваемости зафиксировали в 79 субъектах России.

Госпитализированы 8018 человек, что на 25,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций увеличилось в 66 субъектах.

Между тем выздоровели 54 797 человек, что на 37,9% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Всего за указанный период COVID заболели 77 106 человек. Подтверждено 90 летальных исходов, сообщили в оперштабе.

В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, преимущественно заболевание распространяется в Москве, области и Санкт-Петербурге, что составляет 31% от всех заболевших.



Попова также обратила внимание, что в России зарегистрировали десять случаев заболевания новым подвариантом коронавируса «пирола».