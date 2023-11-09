Эксперты оценили последствия прихода в Россию гонконгского гриппа

Гонконгский грипп — сезонное заболевание, оно не сильно отличается от других вариантов вируса, лечится обычными методами, говорят эксперты. По их мнению, сильно распространиться вирус не должен, но для этого нужно делать прививки

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Выявление в России случаев заражения гонконгским вирусом (H3N2, подтип вируса гриппа А) связано с его сезонностью, особых отличий от других типов заболевания он не имеет, заявили опрошенные РБК эксперты.

Случаи заражения гонконгским гриппом выявили на Сахалине, накануне об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Также случаи заболевания зафиксированы в Пермском крае, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. Гонконгским этот тип гриппа называют, поскольку его впервые выявили в Гонконге в 1968 году, когда он вызвал пандемию. С того момента заболевание не исчезало, в последний раз оно вызвало эпидемию в сезоне 2021-2022 года, рассказала завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков указывает, что этот вариант вируса может грозить более тяжелыми последствиями. «Гонконгский грипп — это грипп группы А. В отличие от обычного гриппа, который относится к группе В, этот грипп характеризуется более тяжелым течением. Он переносится птицами и способен заражать человека, в то время как грипп В циркулирует только у людей. Современная вакцина от гриппа имеет компоненты и гриппа А и гриппа В, так что те, кто провакцинирован — относительно защищены от тяжелого течения заболевания. Специфического лечения от гриппа нет, только симптоматическое. Если симптомы не проходят или не ослабевают в течение 3-4 суток, то могут назначаться антибиотики, поскольку скорее всего тогда к вирусной инфекции присоединилась бактериальная» — сообщил он.

Врач иммунолог «Клиники Здоровья», доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что большой опсности эта болезнь все же не представляет. «Это обыкновенный грипп, он ничем особенным не грозит, только тем, что люди будут болеть. А будут они болеть в легкой или тяжелой форме, зависит от человека. Его возраст, пол, перенесенные болезни, текущее состояние и так далее» — заявил он РБК.

Он напомнил, что если больше 70% населения будут обладать иммунитетом, то грипп распространяться не будет.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн также считает, что «большой эпидемии» не должно быть.

«Ничего принципиально нового в этом гонконгском гриппе нет. Против него есть вакцина. <...> У кого-то протекает тяжелее, у кого-то слабее. Грипп как грипп», — отметил он.

Вирусологи отметили, что по клиническим симптомам вирус H3N2 не отличается от других вариантов гриппа. По словам Бурцевой, к нему более восприимчивы дети и люди пожилого возраста. Эксперты рекомендуют сделать прививку. «Сейчас ковидная пандемия прекращается, хотя ковид есть все еще. Но на этом фоне грипп начинает проявляться. <...> Нужно прививаться, и тогда будет меньше заболеваний и тяжелых последствий, особенно гриппозных пневмоний» — подчеркнул Альтштейн.

Он рассказал, что гонконгский грипп лечится такими же методами, и как и любой другой грипп. Бурцева напомнила, что для гриппа есть противовирусные препараты с прямым механизмом действия, отметив, что всегда необходимо обращаться к врачу и сделать ПЦР-тест. Жемчугов порекомендовал «лечить с первого часа». «Противовоспалительная терапия плюс какой-то препарат из интерферонов. Тогда обрывается болезнь и не будет никаких осложнений в большой степени вероятности» — добавил эксперт.