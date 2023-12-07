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Финансы ,  
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Совкомбанк оставил часть ипотечных взносов по 20%

Совкомбанк: для части программ по ипотеке с господдержкой взнос остается 20%
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Размер минимального первого взноса увеличен до 50% только для части программ с государственной поддержкой, на остальных он остается равным 20%, сообщила РБК пресс-служба Совкомбанка.

«Повышение первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой до 50% коснулось не всей продуктовой линейки, а лишь ее части», — рассказали в банке. Действие объяснили внутренней политикой, заверив, что она не окажет существенного влияния на долю или позицию банка в сегменте российского ипотечного бизнеса.

«Также обращаем внимание, что минимальный уровень первого взноса по части программ с государственной поддержкой, как и ранее, остается равным 20%», — добавили там.

Минфин разработал ограничения для льготной ипотеки
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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

О том, что российское правительство принимает «некоторые меры» для повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с господдержкой, 2 декабря сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он объяснил это тем, что
идет «очень большой объем» выдачи ипотеки, и власти изучают, как до 1 июня регулировать этот объем.

Позднее источники «Известий» и «Интерфакса» сообщили, что Минфин России предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30% и сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн руб. до 6 млн руб.

В сентябре правительство России повысило первоначальный взнос для льготных кредитов с 15 до 20% от цены договора.

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Теги
Ипотека Совкомбанк

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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