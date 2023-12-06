Греф назвал преувеличением разговоры о пузыре в ипотеке

Пузыря на рынке ипотеки нет, считает глава Сбербанка Герман Греф. Только в 0,15% случаев клиенты банка берут кредиты на первый взнос

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Сбербанк не видит пузыря на рынке ипотеки, а слухи о нем считает преувеличением, рассказал глава банка Герман Греф на Дне инвестора.

«Когда ссылаются на пузырь, еще говорят о том, что из последних сил люди берут ипотеку и, чтобы обеспечить первоначальный взнос, берут потребительские кредиты. У нас на эту тему был разговор с Центральным банком. Мы исследовали всю базу наших ипотечных кредитов, которые были выданы за последний год, и мы обнаружили долю, когда по различным причинам и по различным признакам люди могу брать потребительский кредит на оплату части первоначального взноса. Только в 0,15% случаев [это происходило]. Поэтому иногда слухи очень сильно преувеличены, они не подтверждаются данными», — заявил Греф.

«Что касается ипотеки, мы выпустили специальный отчет, чтобы посмотреть, есть ли пузырь на рынке ипотеки. Мы его не видим. Иногда под пузырем на рынке ипотеки называют дифференциацию между ценами на первичном и вторичном рынке. Сегодня, скажем, по Москве, эта цифра составляет 36–37%, но при ближайшем рассмотрении она абсолютно логично объясняется наличием субсидируемой ипотеки по первичке. Как только этот механизм с рынка уйдет, я думаю, эта дифференциация снизится до рыночного реального минимума. Либо она будет равна нулю, либо в районе 7–8%, не больше. Мы других признаков пузыря не увидели», — подчеркнул Греф.

Пузырь вряд ли сформирован, но рост разрыва между первичным и вторичным рынком недвижимости беспокоит ЦБ, говорила летом директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. В среднем этот разрыв составляет 40%, а в некоторых регионах доходил до 60%.

ЦБ предпринимает меры для охлаждения рынка ипотеки. С 1 октября для банков повышены коэффициенты риска по кредитам на жилье с низким первоначальным взносом (ПВ). Для ссуд со стартовым взносом ниже 10% они стали вовсе заградительными. Дополнительные надбавки не применяются только к кредитам с ПВ свыше 30% для заемщиков с показателем долговой нагрузки ниже 70%. Кроме того, с 20 сентября правительство изменило условия основных льготных ипотечных программ — минимальный первоначальный взнос по ним поднялся с 15 до 20%.

Кроме того, по данным «Интерфакса» и «Известий», Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке (выдается под 8%) с 20 до 30% и сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн руб. до 6 млн руб. Среди других предложений — снижение на 0,5 п.п. предельной величины субсидий, получаемых банками; ограничение возможности получения заемщиками сразу нескольких льготных кредитов; введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика, которая с учетом выдачи ему льготного кредита не должна превышать 50%; требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.