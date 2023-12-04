Чем обернется решение Венесуэлы аннексировать спорные территории

Венесуэльцы проголосовали за аннексию региона Эссекибо — спорной с Гайаной территории с богатыми нефтяными месторождениями. Успешный плебисцит должен помочь Николасу Мадуро выиграть выборы 2024 года, считают эксперты

Каракас, Венесуэла (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Чем завершился референдум в Венесуэле

В воскресенье, 3 декабря, в Венесуэле прошел консультативный референдум, в ходе которого граждане Боливарианской Республики должны были ответить на пять вопросов, касающихся Эссекибо — богатой нефтью территории размером 160 тыс. кв. км, на которую также претендует соседняя Гайана и которая составляет почти три четверти площади этой страны. В референдуме приняли участие более 10,5 млн венесуэльцев, или половина населения, имеющего право голоса.

На плебисците венесуэльцам предлагалось выразить свое отношение к таким действиям, как присоединить любыми средствами спорную территорию (Венесуэла претендует на нее с момента провозглашения независимости), создать штат Гайана-Эссекибо, дать населению региона (около 125 тыс. человек) гражданство Венесуэлы. Им также предстояло ответить на вопросы о поддержке позиции правительства в непризнании решений Международного суда ООН по территориальному вопросу и о признании Женевского соглашения 1966 года как «единственного действительного юридического инструмента», который определял бы «удовлетворительное» решение спора с Гайаной (этот документ предусматривает создание смешанной комиссии из представителей Венесуэлы и Гайаны, которая должна найти окончательное решение пограничного спора или поддержать иной способ мирного урегулирования территориального спора, предложенный ООН).

Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что на каждый из вопросов более 95% проголосовавших ответили утвердительно, а за предложение оспорить решение Парижского арбитражного суда 1899 года о принадлежности Эссекибо Великобритании (Гайана тогда была британской колонией) высказались 97% участников референдума. Аморосо назвал голосование историческим и отметил высокую для страны явку — более 50%. «Сегодня более чем когда-либо одной из важнейших целей венесуэльского государства является осуществление народной воли», — добавил он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро так оценил эти результаты на митинге в Каракасе: «С ошеломительным результатом народ Венесуэлы высказался четко и ясно. Мы добились этого. Референдум увенчался абсолютным успехом для нашей страны». Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала итоги референдума «новым началом для Венесуэлы».

В Гайане к идее проведения референдума отнеслись негативно. Страна в его преддверии обратилась в Международный суд ООН с требованием вынудить Венесуэлу отменить плебисцит. Суд 1 декабря выпустил заявление, в котором призвал Венесуэлу воздержаться от проведения референдума и исключить из него три вопроса, касающихся принадлежности Эссекибо и предоставления венесуэльского гражданства населению этой территории. Также суд призвал Венесуэлу не предпринимать никаких действий, которые бы изменили суверенитет территории, де-факто контролируемой Гайаной. В Каракасе отсутствие резких формулировок в этом заявлении расценили как победу.

При этом весной 2023 года Международный суд ООН, юрисдикцию которого власти Боливарианской Республики не признают, сообщил, что принял к рассмотрению иск Гайаны по этому территориальному спору.

О какой территории спорят Венесуэла и Гайана Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением. Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений. Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к своей на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии на почти 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения. Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. В октябре этого же года Гайана объявила еще об одном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле 3 декабря состоится референдум о вхождении региона в состав страны. В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированное голосование.

Какие последствия могут быть у референдума

После оглашения итогов плебисцита президент Гайаны Ирфаан Али в своем видеообращении заверил, что населению Эссекибо нечего бояться. «Основываясь на поддержке, которую мы получаем на международном уровне, я хочу заверить гайанцев, что в ближайшие часы, дни, месяцы нечего бояться. Конечно, наша бдительность будет повышена, но мы работаем круглосуточно, чтобы гарантировать, что наши границы останутся нетронутыми, а люди и наша страна — в безопасности», — сказал он. Али также призвал венесуэльцев проявить зрелость и поддержать усилия Международного суда ООН в решении территориального спора.

Телеканал CNN со ссылкой на аналитиков отмечает, что итог референдума был ожидаем, но его последствия, вероятно, будут минимальны. Вероятность аннексии Венесуэлой спорной территории аналитики расценивают как низкую и указывают, что такой шаг встретил бы сопротивление со стороны международного сообщества.

Однако пока сложно предсказать, как дальше будет действовать Каракас. И CNN, и Financial Times признают, что проведение референдума усилило военную напряженность на границе у Эссекибо — Венесуэла разместила там свои силы под предлогом борьбы с контрабандистами, США также усилили свое присутствие на территории, где американская ExxonMobil разрабатывает нефтяные месторождения наряду с американской Hess Corp. и китайской CNOOC. Ожидается, что к 2027 году их проекты достигнут уровня добычи 1,2 млн барр. в день, что превратит Гайану в одного из ключевых производителей нефти в Латинской Америке, уступающего лишь Бразилии и Мексике.

При этом и CNN, и FT связывают идею референдума с желанием Мадуро заработать очки к президентским выборам 2024 года. Президентские выборы 2018 года, на которых он, по официальным данным, одержал победу, завершились политическим кризисом, поскольку США и страны Латинской Америки (в том числе Аргентина и Бразилия) не признали их результаты, а когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, поддержали его. Однако Мадуро в итоге удалось удержаться у власти, но США ввели санкции в отношении Венесуэлы, в том числе ее нефтяного сектора.

Попытка аннексии Эссекибо могла бы привести к усилению санкций со стороны США, указывает Financial Times, в то время как Каракас рассчитывает на их ослабление после выборов. В октябре этого года Вашингтон уже смягчил рестрикции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы в качестве реакции на достигнутое на переговорах в Барбадосе соглашение между правительством Мадуро и оппозицией о смягчении требований к допуску оппозиционных кандидатов на выборы. Праймериз от оппозиции выиграла Мария Корина Мачадо, которая должна стать главным соперником Мадуро в гонке 2024 года. При этом ранее сообщалось, что она не имеет права участвовать в выборах до 2030 года.