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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон рассказал, сколько у него осталось денег для помощи Украине

Пентагон сообщил об оставшихся $6 млрд на помощь Украине в рамках президентской программы
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Военная операция на Украине
У Пентагона в рамках программы PDA осталось $6 млрд на военную помощь Украине. Однако есть еще программа USAI, сколько денег доступно в рамках нее, не уточняется. Москва выступает против предоставления Западом помощи Киеву
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

У США для помощи Украине по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению) осталось $6 млрд, сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Что касается средств PDA, то у нас нет недостатка в деньгах. У нас все еще есть деньги, полученные в результате переоценки, проведенной ранее в этом году. Как вы помните, это составило примерно $6 млрд. <...> Это все еще значительная сумма, и мы уверены, что сможем продолжать поставлять Украине то, в чем она нуждается на поле боя», — сказала она.

Сингх добавила, что сейчас у нее нет информации о подготовке новых пакетов военной помощи для Украины.

Кроме линии PDA, Вашингтон поддерживает Киев по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, Инициатива содействия безопасности Украины). Относительно того, сколько денег еще доступно в рамках нее, Сингх сказала, что эти данные нужно «проверить».

Последний пакет помощи США выделили Украине в конце июля, его сумма — $400 млн. Незадолго до этого было объявлено о поддержке на более крупную сумму — $1,3 млрд. Всего, по данным Пентагона на конец июля, объем предоставленной Киеву военной помощи со стороны Вашингтона превышает $43 млрд с начала российской спецоперации.

The Washington Post со ссылкой на официальные данные писала, что в общей сложности после 24 февраля 2022 года США направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. По сравнению с другими странами, получающими помощь от США, такая сумма — уникальная.В 2022–2023-м Израиль, например, получил только $8,6 млрд, Египет — $3,3 млрд, а Иордания — $2,9 млрд. Однако эта сумма не так велика относительно американского ВВП (более $25 трлн в прошлом году).

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Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июне говорил, что Москва начинала спецоперацию против «киевского режима», но сейчас «она уже продолжается как фактически война между Россией и коллективным Западом». Несмотря на это, Москва все равно добьется своих целей в ходе операции, заверил он.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Пентагон военная помощь Украина
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