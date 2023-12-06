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Политика ,  
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Вице-премьер сочла экономику Украины заложником Польши из-за блокады КПП

Вице-премьер Верещук: экономика Украины стала заложником Польши из-за блокад КПП

Экономика Украины стала заложником Польши из-за блокирования ее перевозчиками КПП на украинско-польской границе, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук в телеграм-канале.

«Уже месяц продолжается блокада на польской границе. <...> В заложники поляки захватили украинскую экономику», — написала она.

По словам Верещук, экономика Украины из-за сложившейся ситуации несет миллиардные потери, а «блокируют поляки не столько нашу границу с Польшей, сколько нашу границу с ЕС».

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Обстановка у&nbsp;КПП Дорогуск-Ягодин в Людвинове, Польша

В начале ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной в связи с невозможностью конкурировать с украинскими дальнобойщиками из-за низких цен на их услуги. В конце месяца они заблокировали четвертый КПП.

Поляки потребовали восстановить ограничения для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции. Правительство Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики, однако те отказались.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин назвал ситуацию катастрофой и предупредил о перебоях с поставками и росте цен на товары при ее сохранении. Если блокада не прекратится, убытки могут грозить украинским перевозчикам и их заказчикам, также потери понесет украинская экономика в целом, отмечал он.

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Теги
Украина Польша КПП Блокада Ирина Верещук

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