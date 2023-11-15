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На Украине назвали катастрофой блокировку границы польскими перевозчиками

«Страна.ua»: Украина понесет ущерб из-за протеста польских перевозчиков

На Украине назвали катастрофой блокировку границы польскими перевозчиками
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Забастовка польских перевозчиков на польско-украинской границе может привести к росту стоимости логистики для украинских экспортеров и импортеров, росту цен на товары и срыву многих контрактов, передает «Страна.ua» со ссылкой на представителей украинских компаний и объединений.

«Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», — сказал изданию глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

Дальнейшая блокировка границы, по его словам, повлечет проблемы для украинского импорта и экспорта. Это может привести к перебоям с поставками товаров, росту цен и принести убытки как для перевозчиков и их заказчиков, так и для всей украинской экономики.

Украинские экспортеры, по словам Балина, начали искать альтернативные маршруты для объезда пробок из фур на границе, в том числе через Румынию. В результате расстояние, которое им приходится преодолеть, удваивается, уточнил Балин.

В очереди на выезд с Украины в сторону Польши стоят тысячи фур, пишет издание. По данным «Укртрансбезопасности», которые приводит «Страна.ua», на пропускном пункте «Ягодин — Дорогуск» на 10 ноября в очереди стояли 4836 машин, а за сутки проехало всего 29 фур. Таким образом, на их пропуск должно было уйти 166 суток, подсчитал портал. К ночи 15 ноября в направлении пунктов пропуска Ягодин, Краковец и Рава Русская в Польше стояло около 2,5 тыс. грузовиков.

Польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных пункта на границе Польши и Украины в понедельник, 6 ноября. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, действовавшие до начала военной операции.

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Польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной
Политика
Фото:Darek Delmanowicz / EPA / ТАСС

Украинские дальнобойщики перевозят грузы как внутри Польши, так в третьи страны. Как отмечала Politico, протесты вызваны тем, что польские перевозчики проигрывают конкуренцию украинским из-за низких цен на их услуги. По данным польской транспортной отрасли, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению с 180 тыс. машин до февраля 2022 года.

Накануне AFP сообщило со ссылкой на представителей польской автомобильной отрасли, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору. По итогам дискуссий протестующие перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной.

Летом 2022 года Еврокомиссия отменила для украинских перевозчиков действовавший ранее порядок оформления разрешений на доставку грузов в страны Евросоюза и из них, что привело к резкому росту грузооборота у зарегистрированных на Украине транспортных компаний.

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Теги
Польша Украина логистика автоперевозки
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