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Политика ,  
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Послы стран Балтии выразили демарш Польше из-за блокады границы Украины

Послы стран Балтии выразили Польше недовольство из-за блокады украинской границы
Обстановка у&nbsp;КПП Дорогуск-Ягодин в Людвинове, Польша
Обстановка у КПП Дорогуск-Ягодин в Людвинове, Польша (Фото: Kuba Stezycki / Reuters)

Послы Литвы, Латвии и Эстонии в Варшаве выразили властям Польши недовольство из-за блокады польскими перевозчиками границы с Украиной, заявила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.

«В Варшаве состоялась встреча-демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши», — цитирует ее ERR. Кикас пояснила, что три страны уважают право водителей митинговать, однако блокада создает проблемы для других перевозчиков и трудности для экономики Украины.

«Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией», — отметила пресс-секретарь и заверила, что Эстония продолжит искать решение проблемы.

Представитель эстонского МИДа также сообщила, что этот вопрос обсуждался министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной с экс-главой МИД Польши Йоханнесом Рау, а также с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

На Украине назвали катастрофой блокировку границы польскими перевозчиками
Бизнес

В начале ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной из-за невозможности конкурировать с украинскими дальнобойщиками из-за низких цен на их услуги. В конце месяца они заблокировали четвертый КПП.

Поляки потребовали восстановить ограничения для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции. Правительство Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики, однако они отказались.

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Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин назвал ситуацию катастрофой, а мэр Львова Андрей Садовой — позорной. Посольство Украины в Польше направило ноту в польский МИД с требованием разблокировать границу для украинских перевозчиков после того, как стало известно о смерти второго украинского водителя в очереди.

Теги
Польша Украина перевозчики КПП Блокада Балтия демарш

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