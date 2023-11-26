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Политика ,  
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Мэр Львова призвал поляков «вернуться к реальности» и остановить блокаду

Мэр Львова Садовой: Польша должна прекратить блокаду на границе с Украиной

Польские власти должны прекратить «позорную блокаду» на украинской границе, заявил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) на польском языке.

«Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Весь ваш гигантский вклад в победу Украины <...> сводится на нет группой маргиналов, которые блокируют гуманитарные поставки в страну», — написал Садовой. Он спросил, «есть ли у Польши мужество, политическая воля и гражданские инструменты», чтобы положить «позорной блокаде» конец.

Польские дальнобойщики заблокировали еще один КПП у границы с Украиной
Политика
Фото:Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

В начале ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной. В числе их требований — восстановление ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия документа до 30 июня 2024 года.

15 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин назвал ситуацию на польско-украинской границе катастрофой. По его словам, если забастовка продолжится, то финансовый год для Украины «можно считать закрытым», поскольку с середины декабря начнется «традиционное рождественское затишье в Европе».

Еврокомиссия и правительства Польши и Украины призвали протестующих пропустить грузовики, но демонстранты отказались.

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25 ноября замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич рассказал, что из-за блокады на польской границе в стране начались перебои с поставками топлива. По его словам, одному грузовику требуется час, чтобы пересечь все погранпункты.

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Теги
Украина Польша грузоперевозки КПП Львов Андрей Садовой

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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