ЦБ с 25 декабря запретит сотрудникам пользоваться Apple на работе

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Банк России с 25 декабря запретит своим сотрудникам пользоваться телефонами и планшетами Apple в служебных целях и прекратит их закупку, сообщают агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентств, такое распоряжение отдала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

РБК отправил запрос в ЦБ.

В начале июня ФСБ заявила, что в iPhone выявили «аномалию», которую ведомство связало с «разведывательной акцией американских спецслужб». По информации спецслужбы, шпионским ПО заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства дипломатических представительств в России. В ФСБ посчитали, что это свидетельствует о сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.

Apple опровергла заявление ФСБ. Компания «никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с каким-либо правительством для внедрения бэкдора (уязвимость, позволяющая получить несанкционированный доступ к устройству. — РБК) в какой-либо продукт Apple».

В августе РЖД и Минцифры ввели запрет для сотрудников на использование техники Apple, в частности смартфоны iPhone, в служебных целях. Глава министерства Максут Шадаев отметил, что работник должен будет пользоваться компьютерной техникой для доступа к почте и документообороту, если у него нет возможности использовать телефон на системе Android. Закупать новое оборудование в министерстве не будут.