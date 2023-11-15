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Технологии и медиа ,  
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Дуров показал интерфейс Telegram в дополненной реальности гарнитуры Apple

Основатель Telegram Дуров показал интерфейс в дополненной реальности от Apple

Дуров показал интерфейс Telegram в дополненной реальности гарнитуры Apple
Video

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал интерфейс мессенджера в дополненной реальности с помощью гарнитуры Vision Pro от компании Apple.

Дуров опубликовал видео интерфейса с надписью «Telegram для VisionOS». Шлем дополненной реальности сделал приложение полупрозрачным, напоминающим компьютерную версию Telegram, основное отличие — отдельная панель слева от основного экрана, с помощью которой можно перейти в настройки, звонки, контакты и сообщения.

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Фото:Carl Court / Getty Images

Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro в июне 2023 года. Девайс стал первым подобным устройством в линейке продуктов компании. Надев шлем, пользователь сможет видеть реальный мир, поверх которого выводится трехмерный интерфейс, позволяющий пользоваться приложениями, искать информацию в интернете, просматривать видео и играть.

Разрешение очков, которые снабжены системой идентификации Optic ID, — 4K, общее количество пикселей — 23 млн. Устройство питается от внешнего аккумулятора, рассчитанного на два часа непрерывной работы. Все управление внутри шлема осуществляется с помощью жестов рук и движений глаз, за отслеживание которых отвечает комплекс встроенных датчиков и сенсоров.

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Теги
Павел Дуров Telegram Apple дополненная реальность
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