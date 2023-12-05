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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В секторе Газа пропали связь и интернет

Палестинский провайдер сообщил о прекращении услуг связи и интернета в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В секторе Газа полностью пропали связь и интернет, сообщил палестинский провайдер Paltel в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы с сожалением сообщаем о полном прекращении всех услуг связи и интернета с сектором Газа в связи с тем, что основные маршруты, которые ранее были восстановлены, снова отключены», — говорится в сообщении компании-провайдера.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

В Газе с начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС уже минимум три раза отключали связь. Последний раз был 5 ноября. В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и палестинском Красном Полумесяце тогда заявили, что не могут связаться с большинством своих сотрудников в регионе. До этого регион также оставался без связи 27 октября и 1 ноября.

Американский бизнесмен Илон Маск обещал предоставить Газе доступ к спутниковой связи Starlink «только в гуманитарным целях». Израиль предупреждал, что этой связью может воспользоваться ХАМАС. Маск отвечал, что намерен провести «все проверки безопасности» как с американским, так и с израильским правительством, до того как активирует «хотя бы один терминал» Starlink.

Теги
сектор Газа Интернет связь потеря связи
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