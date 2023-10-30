Маск объяснил израильской спецслужбе планы дать доступ к Starlink из Газы

Бизнесмен Илон Маск позвонил главе общей службы безопасности Израиля (Шабак) Ронену Бару и чиновникам из офиса премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и обсудил предоставление доступа к спутниковой связи Starlink из сектора Газа, сообщает Channel 12.

В разговоре с Баром Маск заверил его, что поддерживает Израиль, и заявил, что связь будет предоставлена «только для гуманитарных целей». Маск подчеркнул, что намерен провести «все проверки безопасности» как с американским, так и с израильским правительством, до того как активирует «хотя бы один терминал» Starlink. Бар в ответ дал понять, что Израиль не допустит «любой эксплуатации» этой линии «террористическими элементами» в секторе Газа.

Вечером 27 октября представитель ХАМАС сообщил, что Израиль «прервал связь и большую часть интернета» в Газе. Это произошло, после того как израильская армия подвергла север Газы самой массированной бомбардировке с начала войны с ХАМАС, передавал корреспондент Al Arabiya. Отключение мобильной связи и интернета подтвердила палестинская телекоммуникационная компания Jawwal. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что перебои со связью повлияли на работу горячей линии скорой помощи «101».

После этого Маск пообещал предоставить услуги Starlink международно признанным организациям, которые оказывают гуманитарную помощь в Газе.



Министр связи Шломо Кари заявил, что боевики ХАМАС могут воспользоваться тем, что Starlink установит связь в секторе Газа. «ХАМАС использует все для террористической деятельности. В этом нет сомнений. Мы это знаем, Маск это знает», — написал Кари. Он объявил, что Минсвязи Израиля разорвет все связи со Starlink. Маск в ответ на это пообещал включить связь только по согласованию с властями Израиля и США.