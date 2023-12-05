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Палестино-израильский конфликт ,  
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NYT сообщила о возможном ударе из Газы по базе с ядерным оружием

NYT: запущенная из Газы 7 октября ракета могла попасть по базе с ядерным оружием
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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7 октября из сектора Газа была запущена ракета, которая попала по израильской авиабазе, где, предположительно, могли размещаться ракеты, способные нести ядерные боеголовки, пишет газета со ссылкой на спутниковые снимки
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Ракета, запущенная из сектора Газа во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, попала по израильской авиабазе, где, предположительно, могли размещаться ракеты, способные нести ядерное оружие, пишет газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки последствий атаки.

По данным издания, удар был нанесен по базе Сдот-Миха, в результате там возник пожар, огонь подступил к хранилищам ракет и «других чувствительных вооружений». Сами ракеты в результате удара не были поражены, отмечает газета.

По оценкам главы программы ядерной информации Федерации американских ученых (Federation of American Scientists — FAS) Ханса Кристенсена, на базе, скорее всего, находится от 25 до 50 пусковых установок ракет «Иерихон». По данным экспертов и рассекреченных документов правительства США, ракеты «Иерихон» способны нести ядерные боеголовки. По словам Кристенсена, боеголовки, вероятнее всего, хранились отдельно вдали от базы, поэтому не были под угрозой во время атаки.

База расположена в 40 км к северо-востоку от Газы и 24 к западу от Иерусалима. Удар был нанесен около 10:00 (11:00 мск). Исходя из объявлений воздушной тревоги, близ Сдот-Миха в течение нескольких часов была выпущена серия ракет. Неясно, сколько из них было перехвачено системой противовоздушной обороны «Железный купол», указывает NYT.

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Ядерный исследовательский центр в Димоне, Израиль

Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие у него ядерного оружия. Еврейское государство не присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не сотрудничает с МАГАТЭ в отношении некоторых своих видов ядерной деятельности.

Большинство исследователей склоняются к тому, что Израиль имеет порядка 90 ядерных боеголовок на основе плутония и произвел достаточно плутония для выпуска 100–200 единиц оружия, пишет Center for Arms Control and Non-Proliferation.

В ноябре крайне правый министр наследия Амихай Элияху (партия «Еврейская сила») не исключил ядерный удар по сектору Газа. В интервью, отвечая на вопрос, не следует ли сбросить ядерную бомбу на Газу, он сказал, что это «одна из возможностей». После этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг возможность ядерной атаки на сектор.

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После критики министр назвал свои слова «метафорическими», его отстранили от заседаний правительства на неопределенный срок (Элияху не входит в военный кабинет, сформированный для принятия решений в военное время, и не имеет на него влияния). Лидер оппозиции Яир Лапид призвал Нетаньяху отправить чиновника в отставку.

Представитель ХАМАС Хазем Касем после слов Элияху пригрозил превратить зону конфликта в «пылающий вулкан, который будет угрожать региону и миру» в ответ на молчание международного сообщества.

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Теги
Елена Чернышова
Израиль ХАМАС ядерное оружие ракетный удар
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