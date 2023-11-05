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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Сектор Газа в третий раз за 10 дней остался без связи

ООН: в секторе Газа в третий раз за 10 дней отключилась связь
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В секторе Газа третий раз за последние десять дней отключилась связь, ООН и Красный полумесяц потеряли контакт со своими работниками. По данным последнего, около 2,3 млн мирных жителей не могут получить неотложную медпомощь
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сектор Газа остался без связи и интернета, сообщил палестинский провайдер Paltel в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что не может связаться с большинством своих сотрудников в регионе. «Это третье отключение связи за последние 10 дней. Жители Газы полностью отрезаны от своих близких и остального мира», — говорится в публикации БАПОР в X (бывшая Twitter).

Палестинский Красный полумесяц также сообщил о невозможности связаться со своими сотрудниками в секторе Газа. «Около 2,3 миллиона мирных жителей Газы в настоящее время не могут получить доступ к неотложной медицинской помощи из-за продолжающихся бомбардировок, испытывая третье отключение связи с начала эскалации», — написала организация в X.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о продвижении вглубь сектора Газа с севера и занятии позиции вдоль побережья, а также о поражении более 1,6 тыс. объектов, принадлежащих ХАМАС. «В число [пораженных] целей вошли инфраструктура организации, склады оружия, пусковые и наблюдательные пункты противотанковых ракет, а также боевики ХАМАС», — указали военные.

Министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр 29 октября заявил, что израильские власти «вручную» отключили связь и интернет в секторе Газа. По его словам, палестинское министерство получило разрешение на подключение к сети спутникового интернета Starlink, которая принадлежит компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Чуть позже в Газе начало восстанавливаться подключение к интернету. Однако качество связи было низким.

1 ноября регион вновь остался без связи. Paltel тогда сообщила, что «международные каналы связи, которые были восстановлены ранее, снова отключены», не уточнив причин отключения.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
сектор Газа связь ООН
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