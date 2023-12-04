FT не нашла Залужного на встрече Зеленского с военными

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: president.gov.ua)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет газета Financial Times.

Зеленский недавно посетил районы рядом с зоной боевых действий на юге Украины, напомнила FT. В поездке президента сфотографировали вместе с министром обороны Рустемом Умеровым, командующим сухопутными войсками страны и генералом, возглавляющим украинские силы на юге.

Несколько источников FT, близких к Зеленскому, отметили, что на фото с украинским президентом перестал появляться Залужный, с которым у главы государства были разногласия по поводу контрнаступления ВСУ.

Британская газета The Times в конце октября со ссылкой на украинских силовиков сообщила, что Залужный и Зеленский разошлись во мнениях о ходе украинского контрнаступления. По данным издания, главком считает, что контрнаступление завершено, Украине нужно удерживать территории и готовиться к операции в следующем году. Президент придерживается иного мнения, написала The Times.

В колонке для журнала The Economist, которая вышла 1 ноября, Залужный заявил, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение. В интервью тому же изданию главком сказал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет» и ситуация на фронте «зашла в тупик».

Зеленский не согласился с мнением Залужного и отметил, что в начале военных действий ситуация была сложнее, чем сейчас. По словам президента, усталость людей от конфликта естественна. «Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю», — сказал он.

В конце ноября высокопоставленный источник The Economist в правительстве Украины заявил, что конфликт между Зеленским и Залужным, который длится с прошлого года, перешел в «открытое противостояние» из-за провала контрнаступления. Издание отметило, что отношения между президентом и главкомом сейчас нельзя охарактеризовать иначе, как «ужасные».

В Киеве отрицали конфликт между Зеленским и Залужным. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «дискуссии жесткие бывают, конечно, как и в любом другом управленческом процессе», подчеркнув, что речь идет «не о конфликте, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи».