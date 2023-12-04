В Москве задержали и отменили более 50 рейсов из-за снегопада

В ночь на 4 декабря московские аэропорту отменили или задержали более 50 рейсов из-за обильного снегопада в столице, следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

В Жуковском аэропорту задержали шесть рейсов,

в Домодедово — 19 задержали и один отменили,

в Шереметьево — 27 задержали,

во Внуково — два задержали.

2 декабря в Москве задержали или отменили более 30 рейсов из-за непогоды.

3 декабря на Москву обрушился сильный снегопад из-за циклона «Оливер». По прогнозам синоптиков центра погоды «Фобос», к утру 4 декабря может выпасть до 11-16 мм осадков. Сугробы могут достигнуть высоты 28 см, что превышает норму в четыре раза, а также является рекордом почти за 20 лет. В последний раз сугробы высотой 30 см в Москве в эти дни были в 2004 году.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в Москве свыше 18 тыс. единиц техники и более 135 тыс. человек работают над очисткой столицы от снега. Он отметил, что коммунальные службы расчищают дороги и ночью. За сутки улицы, по его информации, обрабатывали три раза.

Снегопад накрыл и европейские страны. В Германии, Нидерландах и Швейцарии из-за снега были перебои в работе аэропортов: в частности, воздушная гавань Мюнхена прерывала работу, 560 из 880 запланированных рейсов отменили, перебои наблюдались и в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне.