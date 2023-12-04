 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве задержали и отменили более 50 рейсов из-за снегопада

Из-за обильного снегопада в Москве отменили и задержали более 50 рейсов

В ночь на 4 декабря московские аэропорту отменили или задержали более 50 рейсов из-за обильного снегопада в столице, следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

  • В Жуковском аэропорту задержали шесть рейсов,
  • в Домодедово — 19 задержали и один отменили,
  • в Шереметьево — 27 задержали,
  • во Внуково — два задержали.

2 декабря в Москве задержали или отменили более 30 рейсов из-за непогоды.

Росавиация сообщила о задержках рейсов в аэропортах Москвы из-за непогоды
Общество
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

3 декабря на Москву обрушился сильный снегопад из-за циклона «Оливер». По прогнозам синоптиков центра погоды «Фобос», к утру 4 декабря может выпасть до 11-16 мм осадков. Сугробы могут достигнуть высоты 28 см, что превышает норму в четыре раза, а также является рекордом почти за 20 лет. В последний раз сугробы высотой 30 см в Москве в эти дни были в 2004 году.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в Москве свыше 18 тыс. единиц техники и более 135 тыс. человек работают над очисткой столицы от снега. Он отметил, что коммунальные службы расчищают дороги и ночью. За сутки улицы, по его информации, обрабатывали три раза.

Снегопад накрыл и европейские страны. В Германии, Нидерландах и Швейцарии из-за снега были перебои в работе аэропортов: в частности, воздушная гавань Мюнхена прерывала работу, 560 из 880 запланированных рейсов отменили, перебои наблюдались и в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне.

Читайте на РБК Pro
В России 28 млн одиночек: что компании могут им предложить
Как не переедать: пять работающих техник
Так уже не лечат: устаревшие способы борьбы с ОРВИ
Почему мы следим за бывшими и как перестать это делать
Теги
Москва Домодедово Шереметьево Внуково Аэропорт Жуковский задержка рейсов снегопад
Материалы по теме
Москвичей предупредили о сибирских морозах после снегопадов
Общество
На трассе в Подмосковье 20 машин попали в ДТП во время снегопада
Общество
«Яндекс» рассказал, как помочь застрявшему в снегу роботу-доставщику
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
В МИД назвали приоритет председательства России в БРИКС Политика, 03:50
«Ъ» узнал, что обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 лет Общество, 03:43
В Москве задержали и отменили более 50 рейсов из-за снегопада Общество, 03:22
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Открытое горение на автомобильном заводе в Москве ликвидировали Общество, 03:09
«Барселона» победила «Атлетико» в матче с десятью желтыми карточками Спорт, 03:00
На Украине «мобилизовали» кошек на борьбу с грызунами в окопах Политика, 02:48
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
На Украине сообщили о работе ПВО в трех регионах Политика, 02:34
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
«Ведомости» узнали, как будут контролировать продажу валютной выручки Бизнес, 02:14
Более 135 тыс. человек «мобилизовали» для очистки Москвы от снега Общество, 01:47
Китайские ученые впервые успешно редактировали «связанный» с аутизмом ген Технологии и медиа, 01:24
Новый президент Аргентины представит программу «шоковых» реформ Политика, 01:03