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На Москву обрушился сильный снегопад. Видео

На Москву обрушился сильный снегопад
3 декабря на столицу обрушился снегопад из-за циклона «Оливер», который образовался в Италии. Сугробы в городе к утру 4 декабря могут вырасти до 28 см, что близко к рекорду 19-летней давности

На Москву обрушился сильный снегопад. Видео
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В Москве 3 декабря идет мощный снегопад, к утру 4 декабря может выпасть треть месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды «Фобос».

Причина снегопада — циклон «Оливер», это «редкий атмосферный тропический вихрь». В году такие бывают два-три раза, нынешний пришел в Россию из итальянского региона Лигурия (его столица — Генуя), также приведя к снегопадам в Европе.

К утру понедельника может выпасть 11–16 мм осадков, предупредили синоптики. Сугробы могут достигнуть высоты 28 см, что превышает норму в четыре раза, а также является рекордом почти за 20 лет. В последний раз сугробы высотой 30 см в Москве в эти дни были в 2004-м.

В центре «Фобос» прогнозируют, что ночью температура будет от минус пяти до минус семи градусов, а 4 декабря будет еще прохладнее — минус семь — минус девять.

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Фото:Антон Кардашов / АГН «Москва»

В комплексе городского хозяйства Москвы сообщают, что снегоуборочная техника в городе работает в усиленном режиме. Ведется прометание проезжей части и пешеходных зон, затем проводят противогололедную обработку. Когда снегопад завершится, обещают очистить от снега и наледи крыш, выступающие элементы фасадов зданий, желоба и водостоки.

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В столице из-за снегопада перенесли матч между «Локомотивом» и «Зенитом» на полчаса. Еще одну игру, между ЦСКА и «Ростовом», провели по расписанию, она прошла на заснеженном поле. ЦСКА одержал победу, тренер «Ростова» Валерий Карпин отмечал, что играть в таких условиях не было смысла.

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