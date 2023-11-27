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Росавиация сообщила о задержках рейсов в аэропортах Москвы из-за непогоды

Росавиация: в аэропортах Москвы из-за непогоды временно задержаны 54 рейса
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве из-за непогоды в аэропортах кратковременно задержали на вылет 28 рейсов, еще 26 рейсов — из-за необходимости дополнительной противообледенительной обработки. Об этом сообщила Росавиация в телеграм-канале.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают работу в штатном режиме, сотрудникам удалось не допустить ухода самолетов на запасные аэродромы. Подмосковный аэропорт Жуковский с 06:00 27 ноября закрыт на чистку взлетно-посадочной полосы.

В пресс-службе аэропорта Внуково рассказали РБК о незначительных задержках рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

В Шереметьево рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию. «В условиях снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Постоянно поддерживается неснижаемый запас противогололедных реагентов», — рассказал представитель аэропорта.

Аэропорт Домодедово также работает в штатном режиме, без отмен и задержек рейсов. Каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что вечером 26 ноября и в ночь на 27 ноября в столице ожидается сильный снег, местами пройдет ледяной дождь, возможен сильный гололед, ожидается усиление ветра.

Специалист «Фобос» Евгений Тишковец утром 27 ноября рассказал, что в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — 56%.

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Теги
аэропорты Шереметьево Внуково Домодедово Росавиация рейсы
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