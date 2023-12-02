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Более 30 авиарейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Более 30 авиарейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы на фоне непогоды

Более 30 авиарейсов задержали или отменили в трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

В центре погоды «Фобос» ранее сообщили, что в ночь на 2 декабря в Москве ожидается небольшой снег и температура от минус 7 до минус 9 градусов. Прогнозировалась облачная погода.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Московское управление МЧС накануне предупредило о неблагоприятных метеорологических явлениях. Ведомство рекомендовало обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоять под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Водителей автомобилей попросили парковать машины вдали от деревьев.

Теги
Москва аэропорты Внуково Шереметьево Домодедово задержка рейсов
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