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Более 135 тыс. человек «мобилизовали» для очистки Москвы от снега

Бирюков: более 135 тыс. человек вышли на очистку Москвы от снега

Свыше 18 тыс. единиц техники и более 135 тыс. человек работают над очисткой столицы от снега, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Это и снеговывозящая и перебрасывающая, и роторная техника», — объяснил заммэра (цитата по «РИА Новости»).

Более 135 тыс. человек «мобилизовали» для очистки Москвы от снега
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По словам Бирюкова, «всего за каких-то 12 часов в городе выпало 15 см снега». В связи с этим задачей властей стало «организовать работу таким образом, чтобы не остановить городское движение транспорта, создать комфорт для прохождения пешеходов».

Бирюков уточнил, что за сутки улицы обрабатывали три раза, а работы по очистке столицы от снега продолжаются и ночью.

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3 декабря на Москву обрушился сильный снегопад из-за циклона «Оливер», который образовался в Италии. По прогнозам синоптиков центра погоды «Фобос», к утру 4 декабря может выпасть до 11-16 мм осадков. Сугробы могут достигнуть высоты 28 см, что превышает норму в четыре раза, а также является рекордом почти за 20 лет. В последний раз сугробы высотой 30 см в Москве в эти дни были в 2004-м.

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Из-за обильного снегопада в столице перенесли матч между футбольными командами «Локомотив» и «Зенит» на полчаса. Еще одну игру, между ЦСКА и «Ростовом», провели по расписанию, но она прошла на заснеженном поле.

Теги
Москва снегопад Петр Бирюков
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