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Снегопад в Европе привел к отмене сотен авиарейсов

Снегопад в Европе привел к отмене сотен авиарейсов и отключению электричества
В Германии, Нидерландах, Швейцарии из-за снегопада были перебои в работе аэропортов, в Польше и Австрии часть жителей остались без света. Снегопад дошел и до Москвы — его вызвал циклон «Оливер», зародившийся в итальянской Лигурии
Аэропорт Мюнхена после снегопада
Аэропорт Мюнхена после снегопада (Фото: Louisa Off / Reuters)

В нескольких европейских странах на выходных прошли сильные снегопады, что привело к транспортным коллапсам и сбоям в подаче электричества.

На юге Германии второй день наблюдаются перебои в авиа- и железнодорожном сообщении. В Мюнхене прерывал работу аэропорт, в это воскресенье 560 из 880 запланированных рейсов были отменены. Также были перебои в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне.

Deutsche Bahn, компания-оператор железных дорог, предупредила, что перевозки будут затруднены и 4 декабря, передает Bloomberg.

В крупнейшем аэропорту Нидерландов, Схипхол (находится под Амстердамом) 3 декабря также отменили десятки рейсов, по данным Reuters, их было около 150 (как на прилет, так и на вылет).

Также из-за снегопада наблюдались проблемы в аэропорту швейцарского Цюриха, там в субботу отменили более 40 рейсов, многие были задержаны. В Швейцарии, как и в других странах, были проблемы и с железнодорожным транспортом. RTS передает, что в горах страны местами выпало более 50 см снега.

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В Австрии из-за снегопада в округе Мурталь без электричества остались около 20 тыс. домовладений, пишет Kleine Zeitung. В регионе были перекрыты некоторые дороги, есть проблемы в движении железнодорожного транспорта. В соседней Польше, передает Onet, из-за обильного снега (местами сугробы достигали до 30 см) наблюдались перебои с электричеством, в некоторых районах были задержки поездов.

Непогода затронула также Великобританию. Как передает The Daily Mail, в стране были зафиксированы одни из самых низких температур с прошлого года, а в графстве Камбрия на северо-западе королевства, где выпало до 12 дюймов снега (около 30 см), люди бросали машины на дорогах. В понедельник в стране снова ожидается снег и гололедица, что может привести к большому числу аварий.

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На Москву обрушился сильный снегопад. Видео
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Снегопад из Европы пришел и в Россию — в Москве 3 декабря был побит суточный рекорд по количеству осадков, установленный в 1980 году — в 2023-м выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было раньше, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус

Как объясняли в центре «Фобос», причиной такой снежной погоды стал циклон «Оливер». Это «редкий атмосферный тропический вихрь», пришедший в Россию из итальянского региона Лигурия (его столица — Генуя). Синоптики предупредили, что в столице к утру понедельника может выпасть 11–16 мм осадков.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
снегопад Германия Австрия Нидерланды Польша Великобритания
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