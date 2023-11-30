МЧС Крыма: предварительная сумма ущерба от шторма выросла до 39,7 млрд руб.

В МЧС оценили ущерб Крыму от урагана в почти ₽40 млрд

Стихия прошлась по Крыму 26 ноября. По предыдущей оценке, ущерб полуострову составил 1,3 млрд руб. В пунктах временного размещения по-прежнему остаются более 50 человек

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ущерб от шторма в Крыму, прошедшего 26 ноября, вырос до 39,7 млрд руб., сообщил глава МЧС полуострова Сергей Садаклиев в своем телеграм-канале.

Министр отчитался, что в Крыму обесточены 19 высоковольтных линий и 147 трансформаторных подстанций, в связи с чем более 10 тыс. человек по-прежнему остаются без электричества. Для решения проблемы выделено 216 бригад и 232 единицы техники.

В пунктах временного размещения остаются более 50 человек, уточнил Садаклиев. Он добавил, что их обеспечили «всем необходимым».

«На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 млрд 700 млн руб.», — сказал Садаклиев.

Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов 29 ноября говорил, что ущерб от шторма оценивается в 1,3 млрд руб.

Ураганный ветер накрыл полуостров 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 м/с. Спасательные службы эвакуировали жителей с затопленных в результате шторма территорий. «Эвакуированы 438 человек, в том числе 66 детей», — сообщил Константинов. В десяти муниципальных образованиях ввели режим чрезвычайной ситуации.

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28 ноября глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с масштабом разрушений инфраструктуры на полуострове. По его словам, без электричества остались 93 тыс. жителей, в 245 селах нарушено водоснабжение.