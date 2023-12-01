Разрушение аквариума в Севастополе, где из-за шторма погибли 500 животных

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В музее-аквариуме в Севастополе, где погибли более 500 животных, полностью разрушено одно помещение. Это видно на кадрах, которые показали сотрудники музея. Еще четыре зала продолжают свою работу. Во время шторма затопило зал № 3, где была экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов». Из-за того, что в зал попала соленая и холодная морская вода, животные из этого зала погибли.