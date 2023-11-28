 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МЧС оценило ущерб от шторма в Крыму в сотни миллионов рублей

МЧС: предварительный ущерб от шторма в Крыму составил 490 млн руб.
Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму к 18:00 мск составляет 490 млн руб., сообщил глава регионального МЧС. Эта цифра должна увеличиться как минимум вдвое, считает он
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Ущерб от шторма в Крыму по состоянию на 18:00 мск 28 ноября составил, по предварительной оценке, 490 млн руб., заявил журналистам глава регионального МЧС Сергей Садаклиев, его цитирует ТАСС.

«По состоянию на 18 часов ущерб, нанесенный стихией, составляет около 490 млн руб., подсчет ущерба продолжается. Думаю, что эта цифра будет как минимум вдвое увеличена», — сказал министр.

На полуострове из-за непогоды полностью или частично были повреждены кровли 741 дома, уточнил Садаклиев. Также было подтоплено 145 частных домовладений, из 60 уже откачали воду. Жители пострадавших домов получили места в пунктах временного размещения, часть из них решили остаться у родственников, отметил глава регионального министерства.

Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму
Общество
Фото:Алексей Павлишак / Reuters

Без света в Крыму до сих пор остаются около 55 тыс. человек, продолжил министр. Налаживанием электроснабжения, по его словам, заняты 500 бригад «Крымэнерго». Кроме того, в 127 населенных пунктах до сих пор нарушено водоснабжение, воду туда доставляют на специальных машинах, сообщил он.

Шторм с порывами ветра до 40 м/с накрыл Крым 26 ноября. На полуострове зафиксировали подтопления домов и дорог, в десяти муниципальных образованиях ввели режим ЧС. По данным МЧС, во время урагана один человек погиб, десять пострадали.

Утром 28 ноября управление МЧС по Крыму повторно объявило штормовое предупреждение. По информации ведомства, в ближайшие два дня в регионе ожидаются дожди, местами сильные, а также ветер с порывами до 25 м/c.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Крым шторм ущерб
Материалы по теме
Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму
Общество
В Краснодарском крае и Крыму восстановили энергоснабжение после урагана
Политика
Шторм накрыл Сочи и Крым, Москву засыпало снегом. Главное
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 16:49
Устранить слепые зоны: как бизнесу защищаться от усложнившихся кибератак Тренды, 20:23
МАК назвал причину катастрофы Ан-2 в Нарьян-Маре Бизнес, 20:21
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20:19
«Локомотив» в концовке вырвал ничью в первой игре 1/4 финала Кубка России Спорт, 20:11
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 20:07
10 новинок книжной ярмарки non/fiction 2023: выбор «РБК Трендов» Социальная экономика, 20:07
МЧС оценило ущерб от шторма в Крыму в сотни миллионов рублей Общество, 20:05
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Как Россия может стать лидером в природно-климатических решениях Тренды, 20:01
«Зеленый» алюминий, торфяники и леса: как промышленность внедряет ESG Тренды, 19:57
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 19:56
Столовую петербургского вуза закрыли после массового отравления Общество, 19:55
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 19:44
Выступавший в Северной Америке с 2021 года вратарь вернулся в клуб КХЛ Спорт, 19:35
Какие виды птиц живут в Москве и где за ними наблюдать РБК и ДПиООС, 19:33