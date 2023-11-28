МЧС оценило ущерб от шторма в Крыму в сотни миллионов рублей

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму к 18:00 мск составляет 490 млн руб., сообщил глава регионального МЧС. Эта цифра должна увеличиться как минимум вдвое, считает он

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Ущерб от шторма в Крыму по состоянию на 18:00 мск 28 ноября составил, по предварительной оценке, 490 млн руб., заявил журналистам глава регионального МЧС Сергей Садаклиев, его цитирует ТАСС.

«По состоянию на 18 часов ущерб, нанесенный стихией, составляет около 490 млн руб., подсчет ущерба продолжается. Думаю, что эта цифра будет как минимум вдвое увеличена», — сказал министр.

На полуострове из-за непогоды полностью или частично были повреждены кровли 741 дома, уточнил Садаклиев. Также было подтоплено 145 частных домовладений, из 60 уже откачали воду. Жители пострадавших домов получили места в пунктах временного размещения, часть из них решили остаться у родственников, отметил глава регионального министерства.

Без света в Крыму до сих пор остаются около 55 тыс. человек, продолжил министр. Налаживанием электроснабжения, по его словам, заняты 500 бригад «Крымэнерго». Кроме того, в 127 населенных пунктах до сих пор нарушено водоснабжение, воду туда доставляют на специальных машинах, сообщил он.

Шторм с порывами ветра до 40 м/с накрыл Крым 26 ноября. На полуострове зафиксировали подтопления домов и дорог, в десяти муниципальных образованиях ввели режим ЧС. По данным МЧС, во время урагана один человек погиб, десять пострадали.

Утром 28 ноября управление МЧС по Крыму повторно объявило штормовое предупреждение. По информации ведомства, в ближайшие два дня в регионе ожидаются дожди, местами сильные, а также ветер с порывами до 25 м/c.