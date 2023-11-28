Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений инфраструктуры из-за шторма в Крыму

Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о масштабе разрушений инфраструктуры на полуострове из-за шторма. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Аксенова, без электричества остаются 93 тыс. жителей Крыма. В 245 селах нарушено водоснабжение. В 749 домах частично или полностью повреждены крыши.

Подсчет ущерба, нанесенного ураганом, продолжается, написал Аксенов. По его словам, восстановительные работы идут в круглосуточном режиме.

Шторм с порывами ветра до 40 м/с накрыл Крым 26 ноября. На полуострове зафиксировали подтопления домов и дорог, в некоторых муниципальных образованиях ввели режим ЧС. По данным МЧС, во время урагана один человек погиб, десять пострадали.

Всего в Крыму из зон затоплений эвакуировали 311 человек, включая 43 ребенка. В пунктах временного размещения находится 71 человек.

В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило зал — погибло свыше 500 морских животных. В Институте биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН повреждены четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб.