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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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«Врачи без границ» обвинили Израиль в ударе по колонне машин организации

«Врачи без границ» обвинили Израиль в ударе по колонне автомобилей организации
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: msf.org
Фото: msf.org

За обстрел колонны автомобилей гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) в городе Газа 18 ноября несет ответственность Армия обороны Израиля. Об этом заявили в MSF, ссылаясь на показания свидетелей.

В организации считают, что это была явно преднамеренная атака на четко идентифицируемые автомобили MSF. В результате обстрела погибли два человека — члены семей сотрудников «Врачей без границ». Один из скончавшихся также был волонтером, поддерживающим медицинские бригады MSF в больнице Аш-Шифа в секторе Газа.

«Врачи без границ» также заявили, что 20 ноября израильские военные обстреляли клинику MSF в городе Газа, а бульдозер, расчищающий дорогу для танков, раздавил пять автомобилей организации. Рано утром 24 ноября — незадолго до начала временного перемирия — израильский танк уничтожил микроавтобус с логотипом MSF.

В ЦАХАЛ неоднократно указывали на то, что ХАМАС использует автомобили скорой помощи для военных целей. Израильские военные наносили удары по некоторым таким машинам, утверждая, что там находились боевики. В частности, 27 октября ЦАХАЛ атаковала машину скорой помощи возле больницы Аш-Шифа. Армия Израиля подчеркнула, что автомобиль использовался боевиками, несколько из них погибли.

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Политика
Фото:Andreas Rentz / Getty Images

Организация потребовала от израильских властей объяснений и призвала провести независимое расследование.

Режим прекращения огня действовал в секторе Газа с 24 ноября до 1 декабря. За час до конца перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с территории сектора Газа в сторону израильских общин была выпущена ракета. Ее удалось сбить. Вскоре после этого ЦАХАЛ сообщила о возобновлении боев в секторе. За сутки израильские военные нанесли удары по более чем 400 объектам в регионе.

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По последним данным Минздрава сектора Газа, после возобновления боевых действий в регионе погибли 109 человек, еще 100 получили ранения.

Теги
Израиль обстрел сектор Газа Врачи «Врачи без границ»
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