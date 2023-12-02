За сутки после окончания перемирия ЦАХАЛ атаковала более 400 объектов в Газе

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За сутки после прекращения временного перемирия израильские военные нанесли удары по более чем 400 объектам в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Истребители нанесли удары по более чем 50 целям в районе города Хан-Юнис на юге сектора, а танки атаковали инфраструктуру ХАМАС в районе города Бейт-Лахия на севере региона, там также наносились авиаудары. Авиация ЦАХАЛ ударила по мечети, которая, по данным Израиля, использовалась группировкой «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) в качестве оперативного командного центра. Среди целей также был склад оружия ХАМАС.

Кроме того, ночью израильские военно-морские силы провели операцию в гавани Хан-Юнис и Дейр-эль-Балахе на юге сектора Газа, в ходе которой нанесли удары по военным объектам, инфраструктуре и технике ХАМАС. Войска ЦАХАЛ также «препятствовали действиям террористических ячеек» и вели огонь по террористическим объектам на севере сектора Газа.

Группировка «Бригады Аль-Кудс» (вооруженное крыло движения «Исламского джихада») заявила, что ведет ожесточенные бои с израильскими военными в Шейх-Радване (районе города Газа, расположенном примерно в 3 км к северо-западу от центра города), передает Al Mayadeen. Израильская артиллерия также обстреливает город Аль-Карара к северу от Хан-Юниса, сообщает Al Jazeera со ссылкой на представительство правительственных СМИ сектора.

Режим прекращения огня действовал в секторе Газа с 24 ноября до 1 декабря. В 8:06 мск (7:00 по местному времени) 1 декабря Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боев, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия. За час до конца действия режима прекращения огня ЦАХАЛ сообщила, что с территории сектора Газа в сторону израильских общин была выпущена ракета, ее удалось сбить.

За день после прекращения перемирия в секторе Газа погибли 109 человек, еще 100 человек получили ранения, сообщили в Минздраве региона. По данным Комитета защиты журналистов (CPJ), среди погибших есть трое палестинских журналистов.