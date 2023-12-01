 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Израиль возобновил войну против ХАМАС

Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС, благодаря которому удалось обменять свыше 200 заложников и заключенных, истекло в 8:00 мск. После этого ЦАХАЛ обхъявила о возобновлении боев в секторе Газа
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Перемирие между Израилем и ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся — 27 и 29 ноября соответственно, истекло в 8:00 (мск).

По истечении официального перемирия стороны так и не сообщили о его продлении. В 8:06 (мск) ЦАХАЛ сообщила о возобновлении боев в секторе Газа. «ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. Армия обороны Израиля возобновила боевые действия», — говорится в сообщении.

За час до конца перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с территории сектора Газа в сторону израильских общин была выпущена ракета, которую удалось сбить. В Сдероте и прилегающих районах прозвучали сирены ракетной тревоги.

О том, что перемирие может быть продлено еще на одни сутки, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. Близкий к ХАМАС источник AFP также заявлял о готовности палестинской группировки продлить перемирие. По его словам, посредники прилагают значительные усилия, чтобы добиться еще одного дня временного прекращения огня.

WSJ узнала о договоренности Израиля и ХАМАС продлить перемирие
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Перемирие между Израилем и ХАМАС началось 24 ноября в 8:00 по московскому времени (7:00 по местному). Изначально оно было согласовано на четыре дня, однако 27 ноября его продлили еще на два, а 29 ноября — еще на сутки.

Режим прекращения огня позволил сторонам начать обмен захваченными ХАМАС заложниками и палестинцами, заключенными в израильских тюрьмах (с обеих сторон это женщины и дети). Всего с начала перемирия было освобождено около 90 заложников со стороны ХАМАС и более 180 заключенных из израильских тюрем.

Читайте на РБК Pro
Эмиссия выполнима. Что будет с дивидендами Positive Technologies
Почему продажи «газировки для похудения» удваиваются каждый квартал
«Хуже микрозаймов»: чем опасны BNPL-сервисы и их IPO
Часть релокантов вернулись в Россию. Чем «развитый мир» оказался хуже

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что ради возвращения заложников Тель-Авив готов продлевать перемирие по формуле «один день — десять человек». При этом он подчеркивал, что после его прекращения армия страны вернется к достижению своей цели — это уничтожение ХАМАС. О готовности продолжить бои после окончания перемирия заявляли и в ХАМАС.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
перемирие Израиль ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
WSJ узнала о договоренности Израиля и ХАМАС продлить перемирие
Политика
ХАМАС передал Красному Кресту двух заложников
Политика
Красный Крест уведомил ЦАХАЛ об освобождении ХАМАС группы заложников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77) Инвестиции, 30 ноя, 16:25 Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3) Инвестиции, 30 ноя, 16:25
Япония ввела санкции против россиянина и компании из России из-за КНДР Политика, 08:09
Израиль возобновил войну против ХАМАС Политика, 08:00
McKinsey назвал главные тренды мировой индустрии моды на 2024 год Бизнес, 08:00
В десятый раз в истории НХЛ вратарь забросил шайбу прямым броском Спорт, 07:46
Правнучка основателя Lego продала акции почти на $1 млрд Бизнес, 07:39
Никита Задоров перешел в команду из топа турнирной таблицы НХЛ Спорт, 07:33
ЦАХАЛ перехватила ракету из сектора Газа за час до конца перемирия Политика, 07:32
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Самолет «ИрАэро» вернулся в аэропорт Новосибирска из-за неисправности Общество, 07:15
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30 Pro, 07:00
WSJ узнала о договоренности Израиля и ХАМАС продлить перемирие Политика, 06:57
McDonald’s стал готовить «Биг Мак» по-новому Бизнес, 06:31
Байден пошутил о коде, с помощью которого можно «взорвать мир» Политика, 06:29
В банках оценили чеки на такси после нового закона Технологии и медиа, 06:01
В Закарпатской области Украины ввели проверку документов Политика, 05:37