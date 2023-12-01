Израиль возобновил войну против ХАМАС

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС, благодаря которому удалось обменять свыше 200 заложников и заключенных, истекло в 8:00 мск. После этого ЦАХАЛ обхъявила о возобновлении боев в секторе Газа

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Перемирие между Израилем и ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся — 27 и 29 ноября соответственно, истекло в 8:00 (мск).

По истечении официального перемирия стороны так и не сообщили о его продлении. В 8:06 (мск) ЦАХАЛ сообщила о возобновлении боев в секторе Газа. «ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. Армия обороны Израиля возобновила боевые действия», — говорится в сообщении.

За час до конца перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с территории сектора Газа в сторону израильских общин была выпущена ракета, которую удалось сбить. В Сдероте и прилегающих районах прозвучали сирены ракетной тревоги.

О том, что перемирие может быть продлено еще на одни сутки, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. Близкий к ХАМАС источник AFP также заявлял о готовности палестинской группировки продлить перемирие. По его словам, посредники прилагают значительные усилия, чтобы добиться еще одного дня временного прекращения огня.

Перемирие между Израилем и ХАМАС началось 24 ноября в 8:00 по московскому времени (7:00 по местному). Изначально оно было согласовано на четыре дня, однако 27 ноября его продлили еще на два, а 29 ноября — еще на сутки.

Режим прекращения огня позволил сторонам начать обмен захваченными ХАМАС заложниками и палестинцами, заключенными в израильских тюрьмах (с обеих сторон это женщины и дети). Всего с начала перемирия было освобождено около 90 заложников со стороны ХАМАС и более 180 заключенных из израильских тюрем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что ради возвращения заложников Тель-Авив готов продлевать перемирие по формуле «один день — десять человек». При этом он подчеркивал, что после его прекращения армия страны вернется к достижению своей цели — это уничтожение ХАМАС. О готовности продолжить бои после окончания перемирия заявляли и в ХАМАС.