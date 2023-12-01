В секторе Газа погибли 109 человек после окончания временного перемирия

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После окончания временного перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли 109 человек, сообщили в Минздраве анклава.

Еще 100 человек получили ранения, добавили в ведомстве.

1 декабря истекло перемирие между Израилем и ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся — 27 и 29 ноября.

В 8:06 (мск) ЦАХАЛ сообщила о возобновлении боев в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия. «ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. Армия обороны Израиля возобновила боевые действия», — говорилось в сообщении ЦАХАЛ.

Режим прекращения огня позволил сторонам начать обмен захваченными ХАМАС заложниками и палестинцами, заключенными в израильских тюрьмах (с обеих сторон это женщины и дети). Всего с начала перемирия было освобождено около 90 заложников со стороны ХАМАС и более 180 заключенных из израильских тюрем.

Всего в результате бомбардировок Израиля в секторе Газа, по подсчетам Al Jazeera, погибли как минимум 15 тыс. человек, еще 36 тыс. ранены. В Израиле после атаки ХАМАС 7 октября погибли 1,2 тыс. человек.