ЦАХАЛ представила доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи

Израиль в конце октября нанес удар по карете скорой помощи, ХАМАС обвинил ЦАХАЛ в гибели гражданских. Спецслужбы Израиля в свою очередь настаивают на том, что боевики используют медицинские машины для прикрытия

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Израильская армия и контрразведывательная служба ШАБАК опубликовали аудиозапись, на которой предполагаемый боевик группировки ХАМАС рассказывает о возможности использования автомобилей скорой помощи, пишут Times of Israel и YNet.

На ней член группировки беседует с жителем Газы. Тот спрашивает, не прислать ли ему автомобиль скорой помощи, на что предполагаемый боевик отвечает: «Есть машины скорой помощи, которые уезжают и возвращаются. Я могу поехать на любой машине скорой помощи».

ШАБАК обнародовала подборку показаний, которые, по ее утверждению, дали пленные боевики элитного отряда группировки «Нухба». Они признались в ходе допроса, что ХАМАС располагает собственными автомобилями скорой помощи на своих базах, их внешний вид полностью аналогичен машинам, действительно используемым медиками, чтобы не вызывать подозрений и не становиться целями для ударов Израиля. Другой боевик признал, что «евреи не бьют по машинам скорой помощи», третий пояснил, что медицинские автомобили используют во время боя, например, для эвакуации командиров, в них также перевозят еду, оружие и прочие грузы, сообщила израильская спецслужба.

По ее сведениям, другие члены группировки признались, что лидеры «прячутся в больницах, особенно в больнице Аль-Шифа», а оружие хранится под школами, мечетями и больницами.

Израиль настаивает на том, что боевики используют гражданские объекты и мирных жителей «в качестве живого щита», а автомобили скорой помощи — для военных целей. ЦАХАЛ наносила удары по некоторым таким объектам, утверждая, что там находились боевики и их лидеры.

Две недели назад, 27 октября, израильская армия нанесла удар по машине скорой помощи возле крупнейшей больницы анклава, Аль-Шифа. Это вызвало резкую критику в руководстве ООН, ВОЗ и среди лидеров некоторых стран. «Мы еще раз повторяем: пациенты, медицинские работники, учреждения и машины скорой помощи должны быть всегда защищены. Всегда», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Минздрав сектора Газа (ведомство контролируется ХАМАС) заявил, что машина входила в колонну, покинувшую больницу, и следовала к КПП «Рафах» на египетской границе. По утверждению министерства, 15 человек погибли и 26 получили ранения.

Армия Израиля подчеркнула, что автомобиль использовался боевиками, несколько из них погибли, а гражданских неоднократно с начала войны призывали эвакуироваться с севера анклава на юг ради их безопасности, так как северная его часть стала зоной боевых действий. Белый дом обвинял ХАМАС в попытке вывезти раненых боевиков из сектора Газа в Египет. Американская сторона сообщила, что выяснила это, проверив списки — две трети имен относились к боевикам. В результате анклав покинули 76 раненых палестинцев, которых США сочли не имеющими отношения к ХАМАС.

После начала войны общество Красного Полумесяца, занимающееся оказанием медицинской и гуманитарной помощи, неоднократно критиковало действия израильской армии. Организация призывала мировое сообщество вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы, подчеркивая, что «во всем секторе Газа нет безопасных зон».