 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Генерал США Браун провел переговоры с главой ВСУ Залужным

Главком ВСУ Залужный обсудил ситуацию на поле боя с главой КНШ ВС США Брауном
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провели телефонные переговоры о ситуации на поле боя. Об этом сообщила пресс-служба КНШ.

«Два военачальника обсудили последние оценки боевых действий. <...> Лидеры обсудили важность продолжения помощи в сфере безопасности», — говорится в сообщении комитета.

Economist узнал, что часть окружения Зеленского солидарна с Залужным
Политика
Валерий Залужный (слева) и Владимир Зеленский

В начале ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска терпят поражение, несмотря на поставки вооружений Западом. Оборонное ведомство регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ на различных направлениях.

14 ноября Залужный в разговоре с Брауном сказал, что ситуация в зоне боевых действий остается «сложной, но контролируемой». По его словам, «самыми горячими» направлениями остаются авдеевское, купянское и марьинское.

«Сложной, но контролируемой» обстановку на поле боя Залужный назвал и 23 ноября. Он рассказал, что на заседании контактной группы по военному содействию доложил партнерам, что ВСУ продолжают вести как оборонительные, так и наступательные операции. Он поблагодарил партнеров за военную помощь.

По оценкам американских чиновников, за время конфликта на Украине безвозвратные потери ВСУ составили 70 тыс. человек, еще до 120 тыс. были ранены, писала The Economist. По оценкам российского Минобороны, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Обошлись без Apple Pay: как Россия преодолела кризис платежных систем
Каким будет курс рубля после президентских выборов
«Летуны» или «долгожители»: кому сегодня проще найти работу в России
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30

Теги
Валерий Залужный США ВСУ Украина
Материалы по теме
Порошенко не выпустили с Украины
Политика
Силы ПВО сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВСУ
Политика
В ДНР заявили об использовании ВСУ нового типа ракет при обстреле Донецка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Генерал США Браун провел переговоры с главой ВСУ Залужным Политика, 01:08
Экс-министра транспорта Чувашии задержали по уголовному делу Общество, 00:53
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Белый дом заявил, что не поощряет атаки ВСУ по российской территории Политика, 00:36
Премьер Эстонии оценила идею высылать из страны за российское гражданство Политика, 00:27
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Путин расширил категорию получающих выплаты по уходу за детьми-инвалидами Общество, 00:03
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Провал Овечкина. Стал ли его неудачный старт худшим в карьере в НХЛ Спорт, 00:00
Китай вернет на родину двух панд из Великобритании Общество, 01 дек, 23:57
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 01 дек, 23:50
Канал в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ показом клипа Лазарева Политика, 01 дек, 23:34
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 01 дек, 23:32
Путин разрешил ЛУКОЙЛу купить долю UROC в «ЭЛ5-Энерго» Бизнес, 01 дек, 23:26
МИД проведет консультации после слов Пашиняна о телеканалах из России Политика, 01 дек, 23:18