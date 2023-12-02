Генерал США Браун провел переговоры с главой ВСУ Залужным

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провели телефонные переговоры о ситуации на поле боя. Об этом сообщила пресс-служба КНШ.

«Два военачальника обсудили последние оценки боевых действий. <...> Лидеры обсудили важность продолжения помощи в сфере безопасности», — говорится в сообщении комитета.

В начале ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска терпят поражение, несмотря на поставки вооружений Западом. Оборонное ведомство регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ на различных направлениях.

14 ноября Залужный в разговоре с Брауном сказал, что ситуация в зоне боевых действий остается «сложной, но контролируемой». По его словам, «самыми горячими» направлениями остаются авдеевское, купянское и марьинское.

«Сложной, но контролируемой» обстановку на поле боя Залужный назвал и 23 ноября. Он рассказал, что на заседании контактной группы по военному содействию доложил партнерам, что ВСУ продолжают вести как оборонительные, так и наступательные операции. Он поблагодарил партнеров за военную помощь.

По оценкам американских чиновников, за время конфликта на Украине безвозвратные потери ВСУ составили 70 тыс. человек, еще до 120 тыс. были ранены, писала The Economist. По оценкам российского Минобороны, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек.