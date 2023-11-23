Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной, но контролируемой
Для Киева обстановка на линии боевого соприкосновения затруднена, но остается контролируемой, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телеграм-канале.
Он рассказал, что на заседании контактной группы по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн») доложил партнерам, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.
«Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема», — подчеркнул он.
Залужный также поблагодарил партнеров за пакеты помощи, направленные на усиление украинской системы ПВО, артиллерии, радиоэлектронной борьбы.
Ранее в ноябре главком ВСУ в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном давал такую же оценку. «Самыми горячими» Залужный назвал авдеевское, купянское и марьинское направления.
Украинские войска терпят поражение, несмотря на поставки вооружений Западом, подчеркнул в начале ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу. Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ на различных направлениях.