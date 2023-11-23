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Военная операция на Украине ,  
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Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной, но контролируемой

Залужный назвал ситуацию на фронте для Киева затруднительной, но контролируемой
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции, для Киева ситуация на поле боя затруднительна, но контролируемая, заявил главком ВСУ Залужный. Шойгу говорил, что Киев терпит поражение, несмотря на военную помощь
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: CinCAFU / Telegram)

Для Киева обстановка на линии боевого соприкосновения затруднена, но остается контролируемой, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телеграм-канале.

Он рассказал, что на заседании контактной группы по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн») доложил партнерам, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

«Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема», — подчеркнул он.

Залужный также поблагодарил партнеров за пакеты помощи, направленные на усиление украинской системы ПВО, артиллерии, радиоэлектронной борьбы.

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Фото:Liesa Johannssen / Reuters

Ранее в ноябре главком ВСУ в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном давал такую же оценку. «Самыми горячими» Залужный назвал авдеевское, купянское и марьинское направления.

Украинские войска терпят поражение, несмотря на поставки вооружений Западом, подчеркнул в начале ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу. Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ на различных направлениях.

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