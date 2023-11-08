Госдеп оценил решение Зеленского не проводить президентские выборы

Госдепартамент США считает, что решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить выборы соответствует Конституции страны, заявил заместитель руководителя пресс-службы органа Ведант Пател.

«Насколько я понимаю, решение соответствует их Конституции. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет», — сказал он. Пател подчеркнул, что Вашингтон поддерживает тщательное соблюдение Киевом конституционных норм, чтобы «демократия оставалась прочной в военное время».

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. Зеленский 6 ноября заявил, что они сейчас «не ко времени», потому что в условиях вооруженного конфликта у страны иные приоритеты.

В соответствии с украинской Конституцией, проведение выборов запрещено в условиях военного положения. Оно действует на Украине с начала военной операции, 6 ноября Зеленский предложил снова продлить этот режим на 90 дней — до 14 февраля. УНИАН отмечал, что столько же дней до выборов дается на проведение предвыборной кампании, и если военное положение продлят на указанный срок, то выборы вряд ли состоятся.

В условиях военного положения на Украине не состоялись запланированные на конец октября парламентские выборы. Тогда Зеленский отметил, что украинские власти не намерены нарушать положения Конституции и относительно президентских выборов: голосование не состоится, если в стране будет действовать военное положение.