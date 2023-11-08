 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Госдеп оценил решение Зеленского не проводить президентские выборы

Госдеп: идея Зеленского не проводить выборы соответствует Конституции Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы на Украине

Госдепартамент США считает, что решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить выборы соответствует Конституции страны, заявил заместитель руководителя пресс-службы органа Ведант Пател.

«Насколько я понимаю, решение соответствует их Конституции. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет», — сказал он. Пател подчеркнул, что Вашингтон поддерживает тщательное соблюдение Киевом конституционных норм, чтобы «демократия оставалась прочной в военное время».

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. Зеленский 6 ноября заявил, что они сейчас «не ко времени», потому что в условиях вооруженного конфликта у страны иные приоритеты.

В соответствии с украинской Конституцией, проведение выборов запрещено в условиях военного положения. Оно действует на Украине с начала военной операции, 6 ноября Зеленский предложил снова продлить этот режим на 90 дней — до 14 февраля. УНИАН отмечал, что столько же дней до выборов дается на проведение предвыборной кампании, и если военное положение продлят на указанный срок, то выборы вряд ли состоятся.

В условиях военного положения на Украине не состоялись запланированные на конец октября парламентские выборы. Тогда Зеленский отметил, что украинские власти не намерены нарушать положения Конституции и относительно президентских выборов: голосование не состоится, если в стране будет действовать военное положение.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина президентские выборы
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский заявил, что выборы сейчас «не ко времени»
Политика
Депутат Рады сообщил о решении Зеленского провести выборы весной 2024-го
Политика
Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения до февраля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 98,79 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 92,42 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34
Комитет конгресса одобрил идею передачи Киеву замороженных активов Москвы Политика, 04:16
В Белом доме не подтвердили данные о планах КНР на военную базу в Омане Политика, 03:56
Госдеп оценил решение Зеленского не проводить президентские выборы Политика, 03:37
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Министр обороны Украины назвал вбросом данные об увольнении главкома ВСУ Политика, 03:17
В ООН сообщили об отчаянном положении слаборазвитых стран мира Политика, 02:58
МВД объявило в розыск третьего судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина Политика, 02:28
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Минторг США ввел санкции против десяти лиц и компаний из-за России Политика, 02:10
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Путин назвал принципы партнерства и дружбы России и Казахстана Политика, 01:49
Путин назвал евразийское условие создания справедливого миропорядка Политика, 01:29
Минэк Украины решил продать шапки-ушанки со складов госрезерва Общество, 01:08
ПСЖ пропустил гол через себя и проиграл «Милану» в матче Лиги чемпионов Спорт, 01:08
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50